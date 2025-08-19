ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин

Вторник 19 августа 2025 10:14
UA EN RU
Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин Фото: Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Возможное место встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина стало известно европейским дипломатам. Саммит может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник поздно вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и начал организацию встречи между ним и Зеленским.

После этого, по словам лидера США, должен состояться трехсторонний саммит.

Как рассказал источник издания в европейской делегации, именно Путин предложил такую последовательность переговоров.

Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры двух президентов планируются в течение ближайших двух недель.

Трехсторонняя встреча и переговоры на Аляске

Ранее Трамп анонсировал двустороннюю встречу с Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Путин может выдвинуть условие признания оккупированных украинских территорий частью РФ в обмен на вывод войск из других регионов.

Однако вопрос территориальных изменений планируют обсуждать только при участии Зеленского во время предстоящей трехсторонней встречи.

Европейские дипломаты оценивают возможные локации для проведения трехсторонней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным РБК-Украина, украинский президент готов принять участие в трехсторонних переговорах в любом формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Владимир Зеленский
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия