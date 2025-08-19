Reuters дізналося, де можуть зустрітися Зеленський і Путін

Можливе місце зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна стало відомо європейським дипломатам. Саміт може відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок пізно ввечері президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Путіним і почав організацію зустрічі між ним та Зеленським.

Після цього, за словами лідера США, має відбутися тристоронній саміт.

Як розповіло джерело видання в європейській делегації, саме Путін запропонував таку послідовність переговорів.

Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може пройти в Угорщині.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що переговори двох президентів плануються протягом найближчих двох тижнів.