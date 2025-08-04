Летний хит: рецепт освежающего арбузного сэндвича, который удивит вкусом

Освежающий сэндвич из арбуза - новый летний рецепт, который сочетает сочность фруктов и легкость перекуса. Такой сэндвич не требует термической обработки, готовится за несколько минут и отлично подходит для летних пикников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.