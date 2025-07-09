Идеальный десерт в жару: рецепт малинового пирога, который сводит с ума

Как приготовить идеальный малиновый пирог? Узнайте секреты быстрой выпечки со свежей или замороженной малиной, которая станет любимым десертом для всей семьи.

РБК-Украина со ссылкой на Cookie Dough Diaries рассказывает, как готовить идеальное летнее лакомство, рецепт которого будут просить все соседи и друзья.

Почему вам понравится этот малиновый пирог

Этот пирог создан для тех, кто ценит время и вкус. Его приготовление занимает менее часа от начала до конца, что делает его идеальным вариантом для спонтанных встреч или быстрого сладкого дополнения к ужину.

Секрет его легкой, воздушной и чрезвычайно мягкой текстуры заключается в традиционном кремовом методе, когда масло взбивается с сахаром до пышности перед добавлением остальных ингредиентов. А еще одно большое преимущество - универсальность использования малины. Независимо от времени года, вы можете взять свежую или замороженную ягоду, без предварительного размораживания.

Этот рецепт также очень гибкий: пирог легко сделать безмолочным, заменив обычное масло и молоко на безмолочные аналоги (например, несладкое миндальное или соевое молоко). Результат будет превосходным в обоих случаях. А если останутся кусочки, их можно легко заморозить и наслаждаться лакомством позже.

Подавать пирог можно, просто присыпав охлажденный кусочек сахарной пудрой, или же добавить шарик ванильного мороженого (как обычного, так и веганского) или порцию взбитых сливок - магазинных или домашних.

Ингредиенты для малинового пирога

1/3 стакана сливочного масла, размягченного

3/4 стакана сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 яйцо

1 3/4 стакана пшеничной муки

1 1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

3/4 стакана молока

2 стакана малины (свежей или замороженной)

сахарная пудра (для посыпки)

Пошаговая инструкция приготовления

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте 23-сантиметровую разъемную форму для выпекания (или тарелку для пирога) кулинарным спреем и обязательно выстелите дно пергаментной бумагой. Это ключ к легкому извлечению пирога! В небольшой миске взбейте вместе муку, разрыхлитель и соль. Отставьте в сторону.



Миксером взбейте масло с сахаром до легкой, пышной консистенции. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, хорошо перемешайте.

По очереди, медленно, добавляйте сухие ингредиенты и молоко к масляной смеси. Не забывайте периодически соскребать тесто со стенок миски, чтобы все хорошо перемешалось.

Возьмите 1/2 стакана малины и осторожно вмешайте ее в тесто. Не перемешивайте слишком долго, чтобы ягоды не развалились.

Вылейте тесто в подготовленную форму, затем равномерно выложите сверху оставшийся стакан целых ягод малины. Старайтесь, чтобы ягоды не касались краев формы, чтобы избежать подгорания.

Выпекайте 25-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой - она должна выйти чистой. Дайте пирогу остыть в форме перед тем, как вынимать.

Перед подачей посыпьте охлажденный пирог сахарной пудрой. Можно подавать с ванильным мороженым или взбитыми сливками.



Рецепт малинового пирога (thecookiedoughdiaries.com)

Добавим, что пирог может оставаться при комнатной температуре около 8-12 часов, но затем его следует охладить. В холодильнике он может стоять до 4-5 дней (в контейнере).

Вы также можете заморозить пирог до 2 месяцев, просто завернув каждый кусочек в пищевую пленку или поместив в пакет с застежкой.