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Идеальный десерт в жару: рецепт малинового пирога, который сводит с ума

Среда 09 июля 2025 11:39
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Идеальный десерт в жару: рецепт малинового пирога, который сводит с ума Рецепт пирога с малиной, который приготовят даже дети (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Как приготовить идеальный малиновый пирог? Узнайте секреты быстрой выпечки со свежей или замороженной малиной, которая станет любимым десертом для всей семьи.

РБК-Украина со ссылкой на Cookie Dough Diaries рассказывает, как готовить идеальное летнее лакомство, рецепт которого будут просить все соседи и друзья.

Почему вам понравится этот малиновый пирог

Этот пирог создан для тех, кто ценит время и вкус. Его приготовление занимает менее часа от начала до конца, что делает его идеальным вариантом для спонтанных встреч или быстрого сладкого дополнения к ужину.

Секрет его легкой, воздушной и чрезвычайно мягкой текстуры заключается в традиционном кремовом методе, когда масло взбивается с сахаром до пышности перед добавлением остальных ингредиентов. А еще одно большое преимущество - универсальность использования малины. Независимо от времени года, вы можете взять свежую или замороженную ягоду, без предварительного размораживания.

Этот рецепт также очень гибкий: пирог легко сделать безмолочным, заменив обычное масло и молоко на безмолочные аналоги (например, несладкое миндальное или соевое молоко). Результат будет превосходным в обоих случаях. А если останутся кусочки, их можно легко заморозить и наслаждаться лакомством позже.

Подавать пирог можно, просто присыпав охлажденный кусочек сахарной пудрой, или же добавить шарик ванильного мороженого (как обычного, так и веганского) или порцию взбитых сливок - магазинных или домашних.

Ингредиенты для малинового пирога

  • 1/3 стакана сливочного масла, размягченного
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 яйцо
  • 1 3/4 стакана пшеничной муки
  • 1 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3/4 стакана молока
  • 2 стакана малины (свежей или замороженной)
  • сахарная пудра (для посыпки)

Пошаговая инструкция приготовления

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте 23-сантиметровую разъемную форму для выпекания (или тарелку для пирога) кулинарным спреем и обязательно выстелите дно пергаментной бумагой. Это ключ к легкому извлечению пирога! В небольшой миске взбейте вместе муку, разрыхлитель и соль. Отставьте в сторону.

Миксером взбейте масло с сахаром до легкой, пышной консистенции. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, хорошо перемешайте.

По очереди, медленно, добавляйте сухие ингредиенты и молоко к масляной смеси. Не забывайте периодически соскребать тесто со стенок миски, чтобы все хорошо перемешалось.

Возьмите 1/2 стакана малины и осторожно вмешайте ее в тесто. Не перемешивайте слишком долго, чтобы ягоды не развалились.

Вылейте тесто в подготовленную форму, затем равномерно выложите сверху оставшийся стакан целых ягод малины. Старайтесь, чтобы ягоды не касались краев формы, чтобы избежать подгорания.

Выпекайте 25-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой - она должна выйти чистой. Дайте пирогу остыть в форме перед тем, как вынимать.
Перед подачей посыпьте охлажденный пирог сахарной пудрой. Можно подавать с ванильным мороженым или взбитыми сливками.
Идеальный десерт в жару: рецепт малинового пирога, который сводит с ума

Рецепт малинового пирога (thecookiedoughdiaries.com)

Добавим, что пирог может оставаться при комнатной температуре около 8-12 часов, но затем его следует охладить. В холодильнике он может стоять до 4-5 дней (в контейнере).

Вы также можете заморозить пирог до 2 месяцев, просто завернув каждый кусочек в пищевую пленку или поместив в пакет с застежкой.

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