Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт
Творожно-маковый рулет - это полезный и вкусный десерт, который легко вписывается в рацион во время диеты. Благодаря сочетанию обезжиренного творога и мака, он обеспечивает организм белком, кальцием и клетчаткой, при этом оставаясь низкокалорийным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Рецепт творожно-макового рулета
Для приготовления понадобится:
- лаваш - 70 г
- яйца - 2 шт.
- творог (0.2%) - 250 г
- заменитель сахара - 40 г
- мак - 60 г
Общее время приготовления - 40 мин. В 100 г продукта:
- калорий - 160
- белка -13 г
- жиров 7 г
- углеводов 10 г
Вес всей порции - 550 г.
Легкий способ приготовления
Сначала залейте мак кипятком и оставьте на 10 мин. Далее добавьте в тарелку творог, 1 яйцо, и один яичный белок (желток оставьте), добавьте заменитель сахара и бросьте мак, из которого предварительно отцедите воду. Все тщательно вымешайте.
После этого выкладываем на тонкий лаваш и разравниваем. Сверните в рулет и переложите на пергамент и смажьте сверху желтком.
Выпекайте при 180 С 25 мин.
Рецепт творожно-макового рулета (фото: кадр из видео)
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