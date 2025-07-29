Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт

Творожно-маковый рулет - это полезный и вкусный десерт, который легко вписывается в рацион во время диеты. Благодаря сочетанию обезжиренного творога и мака, он обеспечивает организм белком, кальцием и клетчаткой, при этом оставаясь низкокалорийным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Алекса Миля.

Рецепт творожно-макового рулета

Для приготовления понадобится:

лаваш - 70 г

яйца - 2 шт.

творог (0.2%) - 250 г

заменитель сахара - 40 г

мак - 60 г

Общее время приготовления - 40 мин. В 100 г продукта:

калорий - 160

белка -13 г

жиров 7 г

углеводов 10 г

Вес всей порции - 550 г.

Легкий способ приготовления

Сначала залейте мак кипятком и оставьте на 10 мин. Далее добавьте в тарелку творог, 1 яйцо, и один яичный белок (желток оставьте), добавьте заменитель сахара и бросьте мак, из которого предварительно отцедите воду. Все тщательно вымешайте.

После этого выкладываем на тонкий лаваш и разравниваем. Сверните в рулет и переложите на пергамент и смажьте сверху желтком.

Выпекайте при 180 С 25 мин.

Рецепт творожно-макового рулета (фото: кадр из видео)