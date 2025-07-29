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Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт

Вторник 29 июля 2025 07:45
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Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт Рецепт вкусного макового рулета, который не вредит фигуре (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Творожно-маковый рулет - это полезный и вкусный десерт, который легко вписывается в рацион во время диеты. Благодаря сочетанию обезжиренного творога и мака, он обеспечивает организм белком, кальцием и клетчаткой, при этом оставаясь низкокалорийным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Рецепт творожно-макового рулета

Для приготовления понадобится:

  • лаваш - 70 г
  • яйца - 2 шт.
  • творог (0.2%) - 250 г
  • заменитель сахара - 40 г
  • мак - 60 г

Общее время приготовления - 40 мин. В 100 г продукта:

  • калорий - 160
  • белка -13 г
  • жиров 7 г
  • углеводов 10 г

Вес всей порции - 550 г.

Легкий способ приготовления

Сначала залейте мак кипятком и оставьте на 10 мин. Далее добавьте в тарелку творог, 1 яйцо, и один яичный белок (желток оставьте), добавьте заменитель сахара и бросьте мак, из которого предварительно отцедите воду. Все тщательно вымешайте.

После этого выкладываем на тонкий лаваш и разравниваем. Сверните в рулет и переложите на пергамент и смажьте сверху желтком.

Выпекайте при 180 С 25 мин.

Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт

Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецепт

Нежный маковый рулет, который не вредит фигуре: легкий рецептРецепт творожно-макового рулета (фото: кадр из видео)

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