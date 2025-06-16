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Вкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десерта

Понедельник 16 июня 2025 07:45
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Вкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десерта Рецепт вкусного яблочного пирога (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Рецепт быстрого яблочного пирога без духовки - это идеальное решение для тех, кто хочет приготовить вкусный десерт за считанные минуты. Пирог готовится всего за 10 минут из доступных ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Лауры Найтингейл.

Яблочный пирог: простой рецепт

Этот пирог очень легко приготовить на завтрак с помощью аэрофритюрницы. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • овсянки - 60 г
  • ванильный йогурт - 2 ст.л
  • яблоко - 1 шт.
  • корица - пол чайной ложки
  • разрыхлитель - одна треть чайной ложки
  • кипяток - 4 ст.л

Сначала разогрейте аэрофритюрницу до 200°C, прежде чем нарезать яблоко.

Влейте кипяток и добавьте овсянку в форму и перемешайте до загустения. Добавьте йогурт, корицу и разрыхлитель.

Поставьте форму для запекания в аэрофритюрницу на 10 минут. Затем, когда блюдо будет готово, его можно подавать с дополнительным йогуртом и сахарной пудрой.

Если хотите приготовить яблочный пирог в духовке, разогрейте ее до 200°C и дайте каше выпекаться примерно 25 минут.

Лаура сказала, что пирог на завтрак можно съесть сразу или на следующий день, холодным или разогретым.

Этот питательный завтрак обеспечивает отличное начало дня и не содержит яиц, муки или масла - идеально подходит для тех, кто может иметь пищевую непереносимость.

Вкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десертаВкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десертаВкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десерта

Рецепт пирога с яблоками (фото: кадр из видео)

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