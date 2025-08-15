ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!

Пятница 15 августа 2025 07:45
UA EN RU
Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится! Рецепт вкусной домашней аджики (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашняя аджика - это сочетание спелых овощей, душистых трав и остроты перца. Делимся проверенным рецептом домашней аджики, которую очень быстро съедают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Ирины Онишкевич.

Рецепт домашней аджики: простой рецепт

Ингредиенты:

  • помидоры - 2,5 кг
  • морковь - 0,5 кг
  • болгарский перец - 0,5 кг
  • яблоки - 0,5 кг
  • красный перец - 2-3 шт.
  • чеснок - 200 г
  • масло - 200 г
  • сахар - 100 г
  • соль - 30 г
  • уксус (9%) - 100 мл

Способ приготовления

Сначала помидоры нужно пропустить через соковыжималку, ведь нужна только мякоть. Тоже самое нужно сделать с яблоками.

Помидоры и яблоки вливаем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.

Перец очищаем и пропускаем вместе с чесноком через мясорубку. Морковь нужно натереть, добавить в кастрюлю и поставить на огонь.

Периодически помешивая варите полтора часа. Далее добавляем масло, сахар и соль. Варим так еще 40 минут. Влейте уксус и с момента закипания варите еще ровно 10 минут.

Аджику разлейте в стерилизованные банки и закройте крышкой.

Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!Рецепт аджики (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
аджика Рецепты
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия