Рецепт идеальной домашней аджики: съедается быстрее, чем готовится!
Домашняя аджика - это сочетание спелых овощей, душистых трав и остроты перца. Делимся проверенным рецептом домашней аджики, которую очень быстро съедают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Ирины Онишкевич.
Рецепт домашней аджики: простой рецепт
Ингредиенты:
- помидоры - 2,5 кг
- морковь - 0,5 кг
- болгарский перец - 0,5 кг
- яблоки - 0,5 кг
- красный перец - 2-3 шт.
- чеснок - 200 г
- масло - 200 г
- сахар - 100 г
- соль - 30 г
- уксус (9%) - 100 мл
Способ приготовления
Сначала помидоры нужно пропустить через соковыжималку, ведь нужна только мякоть. Тоже самое нужно сделать с яблоками.
Помидоры и яблоки вливаем в кастрюлю и тщательно перемешиваем.
Перец очищаем и пропускаем вместе с чесноком через мясорубку. Морковь нужно натереть, добавить в кастрюлю и поставить на огонь.
Периодически помешивая варите полтора часа. Далее добавляем масло, сахар и соль. Варим так еще 40 минут. Влейте уксус и с момента закипания варите еще ровно 10 минут.
Аджику разлейте в стерилизованные банки и закройте крышкой.
Рецепт аджики (фото: кадр из видео)
