Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується!

П'ятниця 15 серпня 2025 07:45
Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується! Рецепт смачної домашньої аджики (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Домашня аджика - це поєднання стиглих овочів, запашних трав і гостроти перцю. Ділимось перевіреним рецептом домашньої аджики, яку дуже швидко з'їдають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Ірини Онишкевич.

Рецепт домашньої аджики: простий рецепт

Інгредієнти:

  • помідори - 2,5 кг
  • морква - 0,5 кг
  • болгарський перець - 0,5 кг
  • яблука - 0,5 кг
  • червоний перець - 2-3 шт.
  • часник - 200 г
  • олія - 200 г
  • цукор - 100 г
  • сіль - 30 г
  • оцет (9%) - 100 мл

Спосіб приготування

Спочатку помідори потрібно пропустити через соковижималку, адже потрібна лише м'якоть. Теж саме потрібно зробити з яблуками.

Помідори та яблука вливаємо в каструлю та ретельно перемішуємо.

Перець очищаємо і пропускаємо разом з часником через м'ясорубку. Моркву потрібно натерти, додати у каструлю та поставити на вогонь.

Періодично помішуючи варіть півтори години. Далі додаємо олію, цукор та сіль. Варимо так ще 40 хвилин. Влийте оцет і з моменту закипання варіть ще рівно 10 хвилин.

Аджику розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришкою.

Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується!Рецепт аджики (фото: кадр з відео)

