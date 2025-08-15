Рецепт ідеальної домашньої аджики: з’їдається швидше, ніж готується!
Домашня аджика - це поєднання стиглих овочів, запашних трав і гостроти перцю. Ділимось перевіреним рецептом домашньої аджики, яку дуже швидко з'їдають.
Рецепт домашньої аджики: простий рецепт
Інгредієнти:
- помідори - 2,5 кг
- морква - 0,5 кг
- болгарський перець - 0,5 кг
- яблука - 0,5 кг
- червоний перець - 2-3 шт.
- часник - 200 г
- олія - 200 г
- цукор - 100 г
- сіль - 30 г
- оцет (9%) - 100 мл
Спосіб приготування
Спочатку помідори потрібно пропустити через соковижималку, адже потрібна лише м'якоть. Теж саме потрібно зробити з яблуками.
Помідори та яблука вливаємо в каструлю та ретельно перемішуємо.
Перець очищаємо і пропускаємо разом з часником через м'ясорубку. Моркву потрібно натерти, додати у каструлю та поставити на вогонь.
Періодично помішуючи варіть півтори години. Далі додаємо олію, цукор та сіль. Варимо так ще 40 хвилин. Влийте оцет і з моменту закипання варіть ще рівно 10 хвилин.
Аджику розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришкою.
Рецепт аджики (фото: кадр з відео)
