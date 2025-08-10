ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного

Воскресенье 10 августа 2025 14:05
UA EN RU
Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного Рецепт домашнего кетчупа на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Забудьте о магазинных соусах с консервантами, ведь можно приготовить настоящий, насыщенный вкусом домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным и с легким пикантным послевкусием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт домашнего кетчупа

Ингредиенты:

  • помидоры - 6 кг
  • яблоки - 1 кг (кислые)
  • лук - 500 г
  • перец чили - 2-6 шт.
  • сахар - 550 г
  • соль - 2,5 ст.л
  • чеснок - 2 головки
  • корица - пол ч.л
  • сладкая паприка - 1-2 ст. л
  • черный перец - 1 ч. л
  • гвоздика - 10 шт.
  • уксус 9% - 50 г

В результате получится 5 л кетчупа.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры окуните в кипяток, чтобы снять кожицу и удалить серединку. Разрежьте их на 4 части и положите в большую кастрюлю.

Лук и яблоки нарежьте достаточно крупными кусочками, поскольку все будет вариться и взбиваться блендером. Перец чили добавляйте в кастрюлю вместе с семенами.

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинногоПриготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Кастрюлю поставьте на огонь и варите 30-40 мин. Далее массу взбейте блендером до однородной консистенции. После этого кетчуп нужно еще проварить 20 мин.

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинногоПриготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Гвоздику заверните в марлю, погрузите в массу и добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком. Массу оставьте вариться еще 30 мин и добавьте уксус.

В конце гвоздику выньте и перелейте кетчуп в стерилизованные банки.

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинногоДомашний кетчуп (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН