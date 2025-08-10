Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного
Забудьте о магазинных соусах с консервантами, ведь можно приготовить настоящий, насыщенный вкусом домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным и с легким пикантным послевкусием.
Рецепт домашнего кетчупа
Ингредиенты:
- помидоры - 6 кг
- яблоки - 1 кг (кислые)
- лук - 500 г
- перец чили - 2-6 шт.
- сахар - 550 г
- соль - 2,5 ст.л
- чеснок - 2 головки
- корица - пол ч.л
- сладкая паприка - 1-2 ст. л
- черный перец - 1 ч. л
- гвоздика - 10 шт.
- уксус 9% - 50 г
В результате получится 5 л кетчупа.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры окуните в кипяток, чтобы снять кожицу и удалить серединку. Разрежьте их на 4 части и положите в большую кастрюлю.
Лук и яблоки нарежьте достаточно крупными кусочками, поскольку все будет вариться и взбиваться блендером. Перец чили добавляйте в кастрюлю вместе с семенами.
Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)
Кастрюлю поставьте на огонь и варите 30-40 мин. Далее массу взбейте блендером до однородной консистенции. После этого кетчуп нужно еще проварить 20 мин.
Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)
Гвоздику заверните в марлю, погрузите в массу и добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком. Массу оставьте вариться еще 30 мин и добавьте уксус.
В конце гвоздику выньте и перелейте кетчуп в стерилизованные банки.
Домашний кетчуп (фото: кадр из видео)
