Республиканцы не дали Трампу миллиард на защиту бального зала

Миллиард на роскошь и "защиту" мог уничтожить 70 миллиардов на границу. Республиканцы решили не рисковать и исключили расходы на бальный зал из законопроекта.

Судебный комитет Сената обнародовал пересмотренный документ под названием Закон о безопасной Америке. Любые упоминания о деньгах для зала Трампа оттуда исчезли.

Сенат принял эту меру 53 голосами против 46. Деньги пойдут агентствам, которые будут реализовывать кампанию Трампа по массовой депортации в течение следующих четырех лет.

Политическое давление и сопротивление демократов

Лидер меньшинства Чак Шумер обещал бороться всеми силами против расточительства президента США. Оппозиция планировала выдвинуть ряд поправок, которые должны были заставить республиканцев публично защищать противоречивые расходы перед выборами.

Ноябрьские выборы уже близко, поэтому республиканцы боятся потерять контроль над Конгрессом. Поражение в голосовании за бальный зал стало для них тактическим отступлением. Шумер назвал этот успех победой своей партии над бессмысленными расходами налогоплательщиков.

Бюджетные правила и просроченные дедлайны

Процедурные моменты также сыграли роль. Парламентарий Сената определил, что расходы на бальный зал не соответствуют правилам согласования бюджета. Это лишило республиканцев возможности обойти обструкцию демократов простым голосованием.

Ситуацию осложнили и другие инициативы президента. Трамп объявил о создании фонда против распространения вооружений на сумму 1,8 миллиарда долларов. Это вызвало недовольство даже среди его союзников в Конгрессе.

Дональд Трамп требовал получить готовый документ на свой стол до 1 июня, но республиканцы этот срок провалили. Весь процесс замедлился из-за внутренних споров и сопротивления оппозиции.

Позиция демократов: законопроект прогнил

Чак Шумер не скрывал удовлетворения во время заседания. Однако политик добавил, что даже после этого закон остается ужасным.

"Даже без миллиардного и финансируемого налогоплательщиками бального зала Трампа, который демократы успешно уничтожили, несмотря на все усилия республиканцев, этот законопроект прогнил насквозь", - сказал лидер меньшинства.