Трамп рассказал, сколько может продлиться блокада Ормуза

На фоне продолжающихся контактов между Вашингтоном и Тегераном президент США Дональд Трамп оценил перспективы решения вопроса вокруг Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа New York Post .

Президент США заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются и, по его оценке, продвигаются достаточно быстро. Одним из ключевых вопросов остается ситуация вокруг Ормузского пролива - одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может открыть путь к восстановлению судоходства уже на этой неделе.

В то же время американский лидер не исключил, что военно-морская блокада вокруг Ормузского пролива может продлиться до Дня труда в США, который в этом году приходится на 7 сентября. В то же время он считает такой сценарий маловероятным и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации.

"Я не знаю. То есть, я думаю, что это может быть, но я считаю это маловероятным. Я думаю, что мы это получим. Я думаю, что это решится достаточно быстро", - пояснил Трамп.

Он также отметил, что переговорный процесс с Тегераном уже сталкивался с трудностями. Среди причин он назвал задержки в обмене сообщениями и разногласия между сторонами по отдельным вопросам.

Несмотря на это президент США положительно оценил ход диалога.

По его словам, переговоры с Ираном "быстро развиваются".