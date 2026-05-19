Трамп основал фонд для "жертв системы", но деньги могут получить его сторонники

Министерство юстиции США после решения Дональда Трампа объявило о создании нового механизма компенсаций. Эти 1,776 миллиарда долларов якобы пойдут тем, кто стал жертвой распространения вооружения и правонарушений. Однако эксперты видят в этом политический подтекст - большинство получателей могут быть соратниками президента.

Фонд появился не просто так. Трамп отказался от исков против Налоговой службы, а также закрыл два дела против федерального правительства. Сейчас он сам контролирует это правительство и это выглядит как большая сделка, отмечает издание.

Деньги возьмут из Фонда судебных решений, а это, по сути, ограниченный ресурс. Его создал Конгресс для урегулирования исков. Министерство юстиции имеет право тратить эти средства самостоятельно и разрешение законодателей не требуется, что является главным подводным камнем для противников фонда.

Бывший чиновник Министерства юстиции Пол Фигли раскритиковал такой подход. Он отметил:

"С юридической точки зрения это не является неправильным. Но проблема в том, что он (Трамп - ред.) создает новую федеральную программу, и если он делает это путем средств из Фонда судебных решений, то это не тот способ, который Конгресс ожидал использовать Фонд судебных решений. Это ужасная политика".

Кто может претендовать на деньги

Министерство юстиции избегает конкретики, но в заявлении упоминают жертв использования оружия. Также речь идет о людях, пострадавших по идеологическим причинам. И хотя партийных ограничений якобы нет, однако есть реальность, которая может быть другой.

Сторонники Трампа давно жалуются на давление и считают себя жертвами системы. Речь идет об участниках штурма Капитолия 6 января 2021 года. Адвокаты более 430 обвиняемых уже празднуют, готовя заявки на получение денег для своих клиентов. Деньги дадут не всем, но круг претендентов широкий.

Программа будет действовать длительное время. Фонд будет работать до 15 декабря 2028 года. Если деньги останутся, их вернут в федеральный бюджет. Однако за это время миллиарды могут найти новых владельцев среди сторонников Трампа, подытоживается в материале.