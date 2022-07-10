У МЗС відреагували на рішення Канади передати газову турбіну для "Північного потоку"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Україна вдячна Канаді і Німеччині за запровадження низки вагомих санкцій проти РФ, аби зупинити її агресію проти України.

"Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви", - зазначають в МЗС.

Так, підкреслюється, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни.

Зазначається, що компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням "Газпрому" зараз працює три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

Окрім цього, РФ може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування "Північним потоком-1" є неможливим. Так, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз "Газпром" використовує менше 40% від потужностей.

В рамках чинного контракту "Газпром" може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він має змогу забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, аби забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачався газ до Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Так, Україна може повністю замістити "Північний потік-1".

Окрім цього, є маршрут транспортування газу через Польщу, який здатний перекачувати до 90 млн куб. м газу на добу. Зазначається, що РФ відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно хоче залишитися надійним постачальником ЄС.

"Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування", - додають в МЗС.

Зазначається, що Україна надала вичерпні роз’яснення Німеччині і Канаді. Обидві сторони підтвердили, що розуміють відсутність технічних підстав для вимоги Росії. Однак рішення піти на поступку РФ все одно було ухвалене.

В МЗС наголошують, що передача турбіни "Північного потоку-1" дозволить РФ і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

Україна закликає уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.