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Голова "Оператора ГТС" про повернення Німеччині турбіни для газопроводу Росії: "поганий прецедент"

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Україна, Неділя 10 липня 2022 13:00
Голова "Оператора ГТС" про повернення Німеччині турбіни для газопроводу Росії: "поганий прецедент" Фото: генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (facebook.com/mcfire76)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон назвав рішення Канади про передачу Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу "Північний потік" "поганим прецедентом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"На жаль Канада піддалась тиску та прийняла рішення повернути турбіну "Газпрому". Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій", - вважає він.

Водночас за його словами, логіка такого рішення зрозуміла.

"Канада повертає турбіну і очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 доларів за тисячу м3", - пояснює Макогон.

Хоча, на думку директора "Оператора ГТС", навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС.

"Тому, що навіть без цієї турбіни у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну "Газпром" використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу. Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у якнайближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - констатує Макогон.

Як повідомлялось, Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

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