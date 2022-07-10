Голова "Оператора ГТС" про повернення Німеччині турбіни для газопроводу Росії: "поганий прецедент"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook .

"На жаль Канада піддалась тиску та прийняла рішення повернути турбіну "Газпрому". Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій", - вважає він.

Водночас за його словами, логіка такого рішення зрозуміла.

"Канада повертає турбіну і очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 доларів за тисячу м3", - пояснює Макогон.

Хоча, на думку директора "Оператора ГТС", навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС.

"Тому, що навіть без цієї турбіни у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну "Газпром" використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу. Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у якнайближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - констатує Макогон.