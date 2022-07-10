Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що дозвіл на експорт було видано після великих обговорень з "нашими європейськими друзями і союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

"Канада видасть обмежений за часом і відкличний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін до Німеччини", - йдеться в заяві.

Російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і постачання газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення постачання газу в Європу.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

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