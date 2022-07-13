Трюдо відреагував на передачу турбіни Німеччині, не забувши про Путіна

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зізнався, що рішення про повернення до Німеччини турбіни для газопроводу "Північний потік" було важким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у канадському Кінгстоні у середу, 13 липня, передає Reuters.

"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо, додавши, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.