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Трюдо відреагував на передачу турбіни Німеччині, не забувши про Путіна

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Канада, Середа 13 липня 2022 19:12
Трюдо відреагував на передачу турбіни Німеччині, не забувши про Путіна Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зізнався, що рішення про повернення до Німеччини турбіни для газопроводу "Північний потік" було важким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у канадському Кінгстоні у середу, 13 липня, передає Reuters.

"Санкції спрямовані проти Путіна та його помічників і не призначені для завдання шкоди нашим союзникам та їх населенню", - сказав Трюдо, додавши, що Оттава продовжуватиме "беззастережно" підтримувати Україну.

Як повідомлялося, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік".

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

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