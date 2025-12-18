Репарационный кредит для Украины могут запустить по срочной процедуре, - Метсола

Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Она подчеркнула, что Европарламент готов применить ускоренную процедуру срочного рассмотрения, чтобы не задерживать финансирование Украины.

По словам Метсолы, если лидеры Евросоюза сегодня примут решение по кредиту на репарации, то Европейский парламент сможет продолжить его рассмотрение на своем первом заседании в январе.

Репарационный кредит для Украины

В Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.

Инициативу по репарационному кредиту блокирует Бельгия, а против совместных заимствований выступают Венгрия и Словакия.

На днях глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными.

По ее словам, в контексте обсуждений такой инициативы происходит "значительное давление" со всех сторон.

Уже сегодня Калас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50.

А Урсула фон дер Ляйен сказала, что не оставит сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Европа сможет найти компромисс по финансированию потребностей Украины. По его словам, позиция ЕС в этом вопросе "очень четкая".