Репарационный кредит для Украины могут запустить по срочной процедуре, - Метсола

Четверг 18 декабря 2025 14:53
UA EN RU
Репарационный кредит для Украины могут запустить по срочной процедуре, - Метсола Фото: Роберта Метсола (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Метсолы, если лидеры Евросоюза сегодня примут решение по кредиту на репарации, то Европейский парламент сможет продолжить его рассмотрение на своем первом заседании в январе.

Она подчеркнула, что Европарламент готов применить ускоренную процедуру срочного рассмотрения, чтобы не задерживать финансирование Украины.

Репарационный кредит для Украины

В Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.

Инициативу по репарационному кредиту блокирует Бельгия, а против совместных заимствований выступают Венгрия и Словакия.

На днях глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными.

По ее словам, в контексте обсуждений такой инициативы происходит "значительное давление" со всех сторон.

Уже сегодня Калас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50.

А Урсула фон дер Ляйен сказала, что не оставит сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Европа сможет найти компромисс по финансированию потребностей Украины. По его словам, позиция ЕС в этом вопросе "очень четкая".

Евросоюз Саммит ЕС Брюссель
