Репараційний кредит для України можуть запустити за терміновою процедурою, - Метсола

Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вона наголосила, що Європарламент готовий застосувати прискорену процедуру термінового розгляду, щоб не затримувати фінансування України.

За словами Метсоли, якщо лідери Євросоюзу сьогодні ухвалять рішення щодо кредиту на репарації, то Європейський парламент зможе продовжити його розгляд на своєму першому засіданні в січні.

Репараційний кредит для України

У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Ініціативу щодо репараційного кредиту блокує Бельгія, а проти спільних запозичень виступають Угорщина та Словаччина.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що переговори щодо "репараційного кредиту" для України стають дедалі складнішими.

За її словами, в контексті обговорень такої ініціативи відбувається "значний тиск" з усіх боків.

Вже сьогодні Калас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50.

А Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість в тому, що Європа зможе знайти компроміс щодо фінансування потреб України. За його словами, позиція ЄС в цьому питанні "дуже чітка".