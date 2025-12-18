ua en ru
Репараційний кредит для України можуть запустити за терміновою процедурою, - Метсола

Четвер 18 грудня 2025 14:53
Репараційний кредит для України можуть запустити за терміновою процедурою, - Метсола Фото: Роберта Метсола (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Метсоли, якщо лідери Євросоюзу сьогодні ухвалять рішення щодо кредиту на репарації, то Європейський парламент зможе продовжити його розгляд на своєму першому засіданні в січні.

Вона наголосила, що Європарламент готовий застосувати прискорену процедуру термінового розгляду, щоб не затримувати фінансування України.

Репараційний кредит для України

У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Ініціативу щодо репараційного кредиту блокує Бельгія, а проти спільних запозичень виступають Угорщина та Словаччина.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що переговори щодо "репараційного кредиту" для України стають дедалі складнішими.

За її словами, в контексті обговорень такої ініціативи відбувається "значний тиск" з усіх боків.

Вже сьогодні Калас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50.

А Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість в тому, що Європа зможе знайти компроміс щодо фінансування потреб України. За його словами, позиція ЄС в цьому питанні "дуже чітка".

Євросоюз Саміт ЄС Брюссель
