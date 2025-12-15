ua en ru
Каллас заявила, что переговоры по российским активам становятся все более сложными

Евросоюз, Понедельник 15 декабря 2025 21:29
Каллас заявила, что переговоры по российским активам становятся все более сложными Фото: высокий представитель ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся более сложными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По ее словам, финансирование Украины с помощью "репарационного кредита" на основе замороженных активов РФ выглядит "все более сложным".

"Мы работаем над этим (репарационным кредитом, - ред.). Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем и еще есть несколько дней", - отметила она.

Каллас рассказала о "значительном давлении со всех сторон" относительно "репарационного кредита", который она назвала "наиболее надежным вариантом" для финансовой стабильности Киева со следующего года.

Она также отметила, что Евросоюз не будет решать вопрос о "репарационном кредите" без согласия Бельгии, поскольку именно там хранится наибольшая доля российских активов.

"Важно, чтобы она (Бельгия, - ред.) была с нами, что бы мы ни делали", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, сейчас Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита", который будет обеспечен замороженными российскими активами.

Но против выступает Бельгия. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы Евросоюз обеспечил для Euroclear защиту от рисков. В частности, речь идет о предоставлении необходимых ресурсов на случай, если Россия введет санкции.

Отметим, 12 декабря Центробанк РФ обратился в Московский арбитражный суд с иском против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом Россия будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Россияне испугались того, что 11 декабря ЕС принял изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.

