"Репарационный кредит": Бельгия требует от ЕС "автономных" гарантий, - СМИ

Бельгия требует от Европейского Союза "автономных гарантий" в обмен на то, что она поддержит предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. До предоставления гарантий Бельгия будет блокировать решение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на собственные источники и документы, которые попали в распоряжение журналистов.