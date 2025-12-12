"Репарационный кредит": Бельгия требует от ЕС "автономных" гарантий, - СМИ
Бельгия требует от Европейского Союза "автономных гарантий" в обмен на то, что она поддержит предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. До предоставления гарантий Бельгия будет блокировать решение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на собственные источники и документы, которые попали в распоряжение журналистов.
Послы ЕС вынуждены убеждать Бельгию поддержать "репарационный кредит", поскольку большинство замороженных активов России находится на хранении в бельгийском депозитарии Euroclear. Поэтому Бельгия является ключевым элементом плана ЕС предоставить кредит Украине.
Со своей стороны, Бельгия активно саботирует предоставление Украине этого кредита. Официально страна заявляет, что опасается "судебных преследований" со стороны России. Именно поэтому правительство Бельгии требует от Евросоюза "независимых и автономных гарантий", которые будут действовать, даже если кредит будет "признан недействительным".
Также Бельгия требует от стран ЕС покрытия потенциальных судебных расходов, если Кремль осмелится выдвинуть иск против нее, или других стран ЕС. Кроме этого, Бельгия требует не заключать с РФ новых инвестиционных соглашений и отменить все действующие, а также принять меры для защиты страны от потенциальной "кремлевской мести".
Еще одно требование бельгийцев - Euroclear не должна нести ответственность за предоставление кредита Украине, а руководство компании может нести ответственность за это только в случае " грубой халатности".
Иск России и саботаж Бельгии
Между тем 12 декабря Центробанк России выставил себя на всеобщее посмешище, поскольку обратился в Московский арбитражный суд с иском против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.
Паника у россиян вызвана тем, что 11 декабря в Евросоюзе приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.
Что касается Бельгии - в ЕС уже предупредили, что могут применить к ней такой же подход, как и к Венгрии, если она и в дальнейшем будет блокировать решение о предоставлении Украине "репарационного кредита". Речь идет о политической изоляции страны.
Это произошло на фоне того, что бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что Бельгия якобы может подать в суд на ЕС, если блок попытается конфисковать активы России. В начале декабря Вевер сделал скандальное заявление, назвав поражение России в Украине "нежелательным". А ряд СМИ связывает Вевера с россиянами из-за алмазного бизнеса, который действующий премьер Бельгии очень долго вел в России.
Добавим, что после упорного саботажа со стороны Бельгии ЕС начал подозревать, что дело вовсе не в опасениях относительно мести со стороны РФ. По данным СМИ, в Евросоюзе предположили, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине.