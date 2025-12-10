Бельгия угрожает судом против ЕС из-за "репарационного займа" для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна может прибегнуть к судебным действиям, если ЕС конфискует российские активы в Euroclear. Это решение важно для сохранения финансовой безопасности Бельгии и минимизации рисков для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Бельгии изданию VRT .

"Мы ведем переговоры с Комиссией, чтобы выяснить, можно ли привести предложение в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией, которые в целом признаются рациональными, разумными и оправданными", - подчеркнул Барт де Вевер отмечая, что риски такого решения не могут ложиться только на Бельгию.

Премьер отметил, что если компромисса не удастся достичь, Бельгия не исключает судебных действий.

"Вы ничего не можете исключать, если будет принято решение, которое противоречит законности и создает значительные риски для страны", - добавил де Вевер.

Он также отметил, что ЕС имеет другие варианты финансирования помощи Украине, хотя для этого требуется единодушие всех государств-членов. Премьер критикует радикальность конфискации российских активов, называя ее "неразумной и непродуманной".

Конфликт возник на фоне предложения ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине.

Бельгия настаивает на условиях, которые гарантируют, что финансовые риски не лягут исключительно на Брюссель, а Euroclear получит необходимое финансирование в случае требования возврата средств.