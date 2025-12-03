"Россия не проиграет": премьер Бельгии сделал скандальное заявление об активах РФ
В Бельгии считают, что Россия не проиграет войну в Украине, заявления о ее поражении - это "байка и полная иллюзия". Поэтому активы после войны придется возвращать Кремлю. РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в интервью изданию La Libre.
Вевер заявил о "невероятном давлении" вокруг вопроса изъятия замороженных активов России. При этом бельгийский премьер упорно называет попытку передать средства агрессора Украине "кражей".
"Кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния, никогда раньше не делалась. Это деньги Центрального банка России, даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковались, а были заморожены", - заявил он.
Вевер добавил, что после завершения войны проигравшее ее государство должно само отказаться от всех активов, или их части. Но бельгийский премьер, как оказывается, считает, что Россия якобы побеждает в войне. Более того, поражение России в войне является "нежелательным".
"Но кто действительно верит, что Россия проигрывает в Украине? Россия не проигрывает. Это басня, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы они проиграли, чтобы в стране, которая владеет ядерным оружием, не царила нестабильность", - сказал он.
К тому же, утверждает Вевер, Кремль прибег к прямым угрозам Брюсселю, пообещав "вечное возмездие", если Бельгия позволит Европейскому Союзу конфисковать активы России.
"Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем чувствовать последствия "вечно". Кажется, это достаточно долгий срок", - заявил он.
Бельгийский саботаж
Отметим, что Бельгия постоянно придумывает все новые и новые отговорки для саботажа конфискации активов РФ. В частности, недавно Вевер заявил, что предложение ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины якобы может привести к "серьезным" экономическим и геополитическим последствиям.
В ответ европейские страны прямо обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях по защите замороженных активов РФ в случае, если Кремль подаст в суд по возврату 140 млрд евро.
А издание Politico недавно выпустило материал, в котором объясняется, почему Бельгия так вцепилась в активы РФ. По данным издания, сопротивление Бельгии может иметь более приземленные причины, чем "опасения возмездия" со стороны России. В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине.