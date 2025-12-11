Бельгия рискует изоляцией из-за активов РФ, а ЕС готовит запасные варианты для Украины, - СМИ

Евросоюз может применить к Бельгии такой же подход, как и к Венгрии, если она и в дальнейшем будет блокировать решение о предоставлении Украине репарационного кредита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Изоляция Бельгии

Отмечается, что на предстоящем саммите 18 декабря ключевой задачей лидеров станет убедить премьера Бельгии Барта де Вевера, который накладывает вето на принятие займа. Источники издания отмечают, что если он и дальше будет выдвигать новые условия и препятствовать решению, то фактически окажется в изоляции - подобно тому, как это происходит с венгерским премьером Виктором Орбаном.

В случае отказа Брюсселя поддержать план, бельгийские дипломаты, министры и руководство могут потерять влияние в переговорах, а их позицию перестанут учитывать. По словам источников Politico, даже телефонные звонки со стороны Бельгии могут оставаться без ответа.

Среди теоретических вариантов также есть возможность принять решение квалифицированным большинством, обойдя бельгийское вето. Однако дипломаты отмечают, что этот сценарий пока практически не рассматривается.

План Б и план В для Украины

Как пишет издание, Европейская комиссия предложила альтернативный способ поддержки Украины - выпуск общего долга, который должен быть обеспечен следующим семилетним бюджетом ЕС.

Однако Венгрия уже отказалась поддержать выпуск еврооблигаций, а для привлечения средств через бюджет ЕС нужна единодушная поддержка всех государств-членов.

Поэтому на рассмотрении остается план В: отдельные страны могут использовать собственные бюджеты, чтобы продолжить финансовую помощь Украине. Формально эта идея не входит в предложения Комиссии, но дипломаты активно ее обсуждают.

Наиболее вероятными участниками считают Германию, страны Северной Европы и Балтии.

Впрочем, такой шаг имеет риски: солидарность является ключевым преимуществом членства в ЕС, и если только часть стран возьмет на себя финансовое бремя, это может вызвать глубокий раскол в блоке. Эксперты предупреждают, что в будущем Германия может отказаться спасать банк в стране, которая сейчас не поддерживает финансирование для Украины.

"Солидарность - это двусторонний процесс", - отметил один из дипломатов.

Теоретически существует еще один путь: принять репарационный кредит по процедуре квалифицированного большинства, фактически обойдя бельгийское вето. Однако, по словам дипломатов, этот вариант пока серьезно не рассматривается.