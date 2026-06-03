Ремонт дорог вышел на рекордные показатели: за какие трассы возьмутся дальше

В Украине уже завершили первоочередную ликвидацию послезимних выбоин на дорогах национального и международного значения. Объем работ стал "беспрецедентным" за все время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Она рассказала, что в целом удалось обновить 14 млн м² дорожного полотна. По ее словам, этот объем плановых ремонтных работ стал "беспрецедентным и самым высоким" за весь период полномасштабного вторжения.

"В дальнейшем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации", - отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что надлежащее состояние дорог является ключевым для бесперебойного движения военных грузов, стабильной работы экономики и безопасности людей.

Напомним, в начале года в Украине стартовали масштабные работы по восстановлению автодорог, которые существенно пострадали в течение зимнего периода.

В фокусе дорожных служб оказались прежде всего ключевые международные трассы и важные логистические маршруты оборонного значения, в частности направления Киев - Чоп и Киев - Одесса.