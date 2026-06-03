ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі

16:30 03.06.2026 Ср
2 хв
Дороги національного та міжнародного значення вже оновили
aimg Валерій Ульяненко
Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі Фото: ремонт дороги (t.me/svyrydenkoy)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на дорогах національного та міжнародного значення. Обсяг робіт став "безпрецедентним" за весь час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що загалом вдалося оновити 14 млн м² дорожнього полотна. За її словами, цей обсяг планових ремонтних робіт став "безпрецедентним і найвищим" за весь період повномасштабного вторгнення.

"Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації", - зазначила Свириденко.

Читайте також: В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею (відео)

Прем'єр підкреслила, що належний стан доріг є ключовим для безперебійного руху військових вантажів, стабільної роботи економіки та безпеки людей.

Нагадаємо, на початку року в Україні стартували масштабні роботи з відновлення автошляхів, які суттєво постраждали протягом зимового періоду.

У фокусі дорожніх служб опинилися насамперед ключові міжнародні траси та важливі логістичні маршрути оборонного значення, зокрема напрямки Київ - Чоп і Київ - Одеса.

Крім того, Україна отримає 230 млн євро від Європейського інвестиційного банку на модернізацію та відновлення дорожньої інфраструктури. Фінансову угоду вже підтримала Рада, визначивши міжнародні транспортні коридори як пріоритетні для фінансування.

Зазначимо, президент України наголосив на необхідності прискорення розв'язання проблем із дорогами в Київській і Чернігівській областях. Він зауважив, що йдеться не тільки про цивільну інфраструктуру, а й про військову логістику та евакуацію поранених.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Юлія Свириденко
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта