Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі

В Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на дорогах національного та міжнародного значення. Обсяг робіт став "безпрецедентним" за весь час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що загалом вдалося оновити 14 млн м² дорожнього полотна. За її словами, цей обсяг планових ремонтних робіт став "безпрецедентним і найвищим" за весь період повномасштабного вторгнення.

"Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації", - зазначила Свириденко.

Прем'єр підкреслила, що належний стан доріг є ключовим для безперебійного руху військових вантажів, стабільної роботи економіки та безпеки людей.

Нагадаємо, на початку року в Україні стартували масштабні роботи з відновлення автошляхів, які суттєво постраждали протягом зимового періоду.

У фокусі дорожніх служб опинилися насамперед ключові міжнародні траси та важливі логістичні маршрути оборонного значення, зокрема напрямки Київ - Чоп і Київ - Одеса.