Украина получит средства на ремонт дорог: какие направления в приоритете
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которое предусматривает привлечение 230 млн евро на восстановление дорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
"Средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, которые обеспечивают стабильную логистику и экспорт", - сообщил Кулеба.
По его словам, первый транш в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" составит 134 млн евро.
Отдельный пункт - ключевые международные маршруты: Киев - Чоп (М-06), Киев - Ковель - Ягодин (М-07), Львов - Шегини (М-11) и Одесса - Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны Европейского Союза и работу экспорта.
Кроме того, по меньшей мере 4 000 километров дорог на прифронтовых территориях нуждаются в восстановлении и усилении.
"Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов", - добавил Кулеба.
Ремонт дорог в Украине после зимы после зимы
Напомним, Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.
К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад. Минразвития и Агентство восстановления получили задание в течение двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог составляет 52 млрд гривен.
Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.
Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.