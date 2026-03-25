ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украина получит средства на ремонт дорог: какие направления в приоритете

15:37 25.03.2026 Ср
2 мин
Ключевые международные маршруты должны быть отремонтированы первыми
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина получит средства на ремонт некоторых дорог (facebook.com.avtomobilnidorogu)

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которое предусматривает привлечение 230 млн евро на восстановление дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

"Средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, которые обеспечивают стабильную логистику и экспорт", - сообщил Кулеба.

По его словам, первый транш в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" составит 134 млн евро.

Отдельный пункт - ключевые международные маршруты: Киев - Чоп (М-06), Киев - Ковель - Ягодин (М-07), Львов - Шегини (М-11) и Одесса - Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны Европейского Союза и работу экспорта.

Кроме того, по меньшей мере 4 000 километров дорог на прифронтовых территориях нуждаются в восстановлении и усилении.

"Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов", - добавил Кулеба.

Ремонт дорог в Украине после зимы после зимы

Напомним, Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.

К работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад. Минразвития и Агентство восстановления получили задание в течение двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог составляет 52 млрд гривен.

Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.

Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Европейский инвестиционный банк Помощь Украине
Новости
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина