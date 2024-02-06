Рекрутинг и электронный кабинет. В Раде рассказали, что может улучшить мобилизацию

В Украине работают над тем, чтобы сделать алгоритм призыва военнослужащего на службу максимально прозрачным и комфортным, насколько это возможно. В Раде назвали несколько решений, которые могут поспособствовать этому.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить .

Так, глава комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп Александр Завитневич говорит, что одно из решений проблемы - электронный кабинет. Благодаря тому, что вся информация о потенциальном военном будет в одном месте, ему будет проще подобрать специальность, а у мужчины будет время, чтобы уладить свои дела.

Еще один способ объединять потребности армии с возможностями военнообязанных - рекрутинг. У бригад, по мнению законодателей, должна быть возможность пополнять свои ряды адресно.

"Кроме того, поддерживаю идею, чтобы каждый гражданин мог сам выбирать подразделение и специальность. Мы должны с умом подходить к этому вопросу и максимально рационально использовать таланты наших людей", – отметил нардеп, заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Рекрутинг и повестки в электронном кабинете в Украине

Министерство обороны запустило проект, который позволяет мужчинам и женщинам найти подходящую вакансию и вступить в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию. Сотрудничать власти планируют, в частности, с разными рекрутинговыми компаниями. На пример, ведомство уже договорилось о сотрудничестве с компанией Work.ua. На сайте поиска работы появится информация об открытых вакансиях в армии.

Отметим, недавно, комментируя положения нового законопроекта про мобилизацию для материала РБК-Украина, Чернев называл повестки в электронном кабинете одним из спорных моментов документа, который еще будут обсуждаться.

"Это уже несколько лучше, потому что с электронной почтой сложно, во-первых, верифицировать человека. ...Но все равно остается вопрос, просчитали ли они, все ли военнообязанные будут иметь техническую возможность зарегистрироваться, здесь также вопрос открытый", - обозначил проблемные вопросы в этом аспекте Чернев.