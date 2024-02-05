В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом

Уже на этой неделе в Верховной раде может начаться рассмотрение законопроекта о мобилизации. Авторы учли ряд замечаний, хотя документ не лишен спорных моментов и нардепы готовят правки. Подробнее о ключевых изменениях, новых правилах, мерах для уклонистов и возможных сроках принятия закона, ­– в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: тексты законопроектов №10378 (отозванный) и №10449, Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка, комментарии замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева и собеседника РБК-Украина в "Слуге народа".

Кабинет министров подал обновленный законопроект 30 января. Как заявили в Министерстве обороны, в нем учтены замечания Генштаба и народных депутатов, эта версия определяет прозрачные правила мобилизации, а также регулирует права военных и военнообязанных.

Профильный комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отзывается в целом положительно. В отличие от предыдущего варианта, который из-за ряда противоречивых норм был отозван 11 января. Хотя большинство из них остались в немного другой интерпретации, особенно что касается уклонистов.

"Он (законопроект №10449, – ред.) несколько лучше, потому что авторы все же услышали некоторые предложения. И эти предложения включены в законопроект или, наоборот, убраны некоторые нормы. Но, к сожалению, не все то, что мы предлагали, Минобороны включило", – рассказал РБК-Украина замглавы комитета Егор Чернев ("Слуга народа").

По его словам, от министерства хотят услышать, почему не были включены предлагаемые нормы и почему появились некоторые новые.

Новые правила: учет, подготовка и мобилизационная база

В новой редакции остается обязательная норма о регистрации электронного кабинета. Здесь нужно будет указать данные о месте проживания, состоянии здоровья, номер телефона, email и так далее. Военнообязанные должны в течение 60 дней с начала мобилизации уточнить учетные данные через Центры предоставления админуслуг, территориальные центры комплектования (ТЦК) или е-кабинет. Отозванный проект предполагал вдвое меньший срок – 30 дней.

На учет военнообязанных будут ставить прошедших базовую подготовку, мужчин старше 25 лет (сейчас – старше 27 лет) и тех, кто вышел из мест лишения свободы. Женщины с медицинской, фармацевтической или родственной военно-учетной специальностью смогут стать на учет добровольно. А после принятия закона смогут поступить на службу в военное время только по своему желанию.

На период мобилизации мужчины в возрасте 18-60 лет должны иметь при себе учетные документы, предъявлять их по требованию работника ТЦК, полицейского, а также пограничникам при выезде из Украины. Переезжать на другое место жительство можно без разрешения ТЦК, но в течение 7 дней нужно стать на учет по новому адресу.

Как менялись ключевые предложения в законопроектах о мобилизации (инфографика РБК-Украина)

Добровольцы получат отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Также уточняется перечень тех, кто не подлежит призыву. В частности, это касается уволенных в запас (в течение двух лет со дня увольнения) и освобожденных из российского плена, причем на службу они все-таки смогут вернуться, но только в добровольном порядке. Также в течение шести месяцев не будут призывать уволенных срочников.

Кстати, что касается срочной службы, как и предыдущая версия, новый законопроект предлагает заменить ее на базовую подготовку. Она вводится во всех учреждениях высшего образования с 2025 года для граждан в возрасте от 18 до 25 лет обязательно для мужчин и по желанию для женщин. Причем разрешается выбирать год службы. От базовой военной подготовки освобождаются лица непригодные по состоянию здоровья и те, кто до вступления в гражданство Украины прошел службу в другой стране.

Для получения военно-учетной специальности с 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка. Ее можно будет пройти в вузах, учреждениях профессионального образования, учебных центрах ВСУ и МВД. Без такой подготовки будут закрыты двери на работу в органах прокуратуры, полиции и на госслужбе.

Отметим, действующее законодательство предусматривает срочную службу в армии от 12 до 18 месяцев в зависимости от наличия высшего образования. Новый подход сводится к базовому 3-месячному и профессиональному 2-х месячному курсам. Основная идея состоит в том, чтобы все мужчины прошли необходимую подготовку, поскольку даже после войны угрозы со стороны агрессивного соседа – РФ – вряд ли исчезнет.

Часть нововведений касается мобилизационной базы. В новом законопроекте вдобавок к лицам с I и II группами инвалидности предлагается добавить III. То есть не мобилизовать мужчин с любой группой.

"Наше предложение оставить среди тех, кто не подлежит мобилизации, людей с III группой услышали. Но добавили, что в отношении тех, кто ухаживает за такими лицами, основанием является только опекунство. Это спорный вопрос. Лично я получил очень много запросов от таких людей, которые не подпадают под опекунство. К этому все-таки тоже нужно подходить и рассматривать с разных сторон", – объяснил Егор Чернев.

Мобилизационную базу предлагают расширить, например, за счет многодетных отцов с долгами по алиментам за три и более месяцев. Учитывались ли при этом жизненные обстоятельства, такие как наличие детей от разных матерей, возможные проблемы с работой во время войны, непонятно. Дискриминационной, на первый взгляд, выглядит норма, позволяющая мобилизовать аспирантов на контрактной форме.

"Здесь еще нужно услышать позицию Министерства образования. После публикации законопроекта у меня также есть запросы от аспирантов, что это несправедливо по отношению к контрактникам. Но давайте дождемся позиции Минобразования и Минобороны, тогда будем выходить на какое-то решение", – добавил нардеп.

Глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич ("Слуга народа") не согласен с предложением мобилизовать осужденных. На днях он отметил, что это его личное мнение, и объяснил, что выступает против, так как в 50-х годах прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, в армии появилась "дедовщина".

По мнению Чернева, это вполне может оказаться рабочим инструментом. Однако, во-первых, такая мобилизация должна быть добровольной, а, во-вторых, должны быть командиры, готовые рекрутировать и работать с этой категорией. По его словам, на сегодня есть запросы как от командиров на местах, которые знают, как работать с таким ресурсом, так и от осужденных, готовых защищать Украину с оружием в руках. Остается найти компромисс, который бы всех устроил.

Как менялись ключевые предложения в законопроектах о мобилизации (инфографика РБК-Украина)

Также Завитневичу не понравилось, что в новом проекте убрали норму о ротации. Отозванная версия предполагала, что военные на фронте подлежат ротации для отдыха и восстановления боеспособности не позднее чем через 6 месяцев, а срок ротации должен был занимать не менее двух месяцев. По его словам, ротацию и ее сроки нужно закрепить на законодательном уровне, возможно, правку предложат между первым и вторым чтениями. Его заместитель Егор Чернев подчеркивает, что этот вопрос точно будет обсуждаться.

"С одной стороны понятна позиция людей на линии фронта и в окопах, действительно, есть бригады, которые долгое время не выходили на ротацию. С другой – есть потребности Генштаба в боеспособности подразделений на переднем крае. Мне кажется, заставить военных раз в месяц проводить ротацию без учета ситуации на поле боя, не очень правильно. Но точно нужно искать справедливое решение", ­­– отметил он в беседе с РБК-Украина.

Отметим, устанавливаются новые основания для увольнения с военной службы. В частности, демобилизации подлежат те, кто непрерывно прослужил в течение 36 месяцев во время военного положения. Но увольнение и его сроки будут определяться Ставкой верховного главнокомандующего.

Электронные повестки, меры для уклонистов и другие нормы

Как и в первой версии, новый проект уточняет содержание повестки. В ней должны быть указаны место, день и время явки в ТЦК. Причем в мерах по оповещению военнообязанных будут принимать участие не только представители военкоматов, но и полиция.

Повестку в ТЦК хотят вручать как лично в бумажном виде, так и в электронном – отправкой в е-кабинет. До этого предполагалось, что электронная повестка может прийти и на email, но в Минобороны решили от этого отказаться.

"Во-первых, по электронной почте сложно верифицировать человека. Во-вторых, все мы получаем большое количество писем на email, сложно не потерять письмо с повесткой в ТЦК и потом не нести за это ответственность. Логику Минобороны я понимаю, потому что через е-кабинет все будет верифицировано и проверять его будет обязанностью каждого. Но все равно остается открытым вопрос, у всех ли военнообязанных есть техническая возможность зарегистрироваться", – говорит Чернев.

Не явиться в ТЦК можно только по уважительными причинам, таким как стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника или действия страны-агрессоры. При этом должно быть документальное подтверждение. И если болезнь или смерть близкого подтверждается справкой, то как быть в случае с другими непреодолимыми обстоятельствами, пока неясно. Вероятно, решать это будут военкоматы непосредственно с военнообязанными.

За неявку по повестке запускается механизм санкций. И это ключевой спорный момент, который перекочевал в новую редакцию. Раньше предлагалось ограничивать уклонистов в правах по инициативе руководителя ТЦК. Их бы вносили в реестр должников, после чего запрещался бы выезд за границу, операции с имуществом, управление транспортными средствами и т.д. В новом проекте остались ограничения на выезд из Украины, меры в отношении водителей, допускается арест счетов, депозитов и электронных кошельков, но только по решению суда.

Неявка в ТЦК по бумажной или электронной повестке станет основанием для ограничения военнобязанных в правах, но только по решению суда (фото facebook.com/OOTCKSP)

Проблемы начинаются, если полиция в течение 15 дней не сможет доставить военнообязанного в ТЦК. Тогда руководитель центра комплектования в срок до 5 дней направляет требование исполнить воинскую обязанность либо в е-кабинет, либо заказным письмом.

Днем вручения считается тот, когда ТЦК получил уведомление о доставке в е-кабинет (если отправлено позже 17:00, то следующий рабочий день), когда человек получил требование под расписку, отказался от получения или день отметки на почте о невозможности вручить документ (при смене места жительства или пребывания). Последние два случая означают, что человек уведомлен, а требование – вручено.

Если не явиться в военкомат в течение 10 дней, ТЦК через суд инициирует ограничение в правах. Суд выносит решение не позднее чем через 15 дней со дня открытия производства. Такое решение должно выполняться немедленно, причем даже если на него подана апелляция. Пока сложно спрогнозировать, останутся ли жесткие меры для уклонистов в нынешнем виде, говорит Чернев.

"Я не знаю, сколько будет правок, как именно будут менять ту или иную норму. Знаю, что по ней есть вопросы у моих коллег, есть вопросы внутри комитета. Будем собираться, обсуждать и нарабатывать какие-то решения", ­­– добавил нардеп.

Уточняются категории лиц, имеющих право на отсрочку. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью (срок 6-12 месяцев, после чего обязательно нужно пройти военно-врачебную комиссию), занятых уходом за больной женой, ребенком или своими родителями (сейчас - и за родителями жены). Также отсрочка положена отцам-одиночкам с детьми до 18 лет, но только если мать умерла, лишена родительских прав или пропала без вести. Освобожденные из плена тоже получают отсрочку, но по желанию могут быть мобилизованы.

Что касается сферы образования, остается отсрочка для студентов, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают высший уровень (по одной специальности). Таким образом, второе образование, как и заочная и дистанционные формы обучения, не дают такое право. Отсрочка положена докторантам и интернам, научно-педагогическим работникам на 0,75 ставки (в отклоненном проекте была полная ставка).

Меняются условия бронирования. На бронь от мобилизации могут рассчитывать чиновники категории "А" (руководство госорганов и их замы). В то же время на чиновников категорий "Б" и "В", как и работников органов местного самоуправления, распространяется норма не более 50% от количества военнообязанных. Примечательно, что право на отсрочку фактически потеряли полицейские, прокуроры и сотрудники других правоохранительных ведомств, но теперь их смогут забронировать.

Новый проект отменяет статус "ограниченно пригодного". Украинцы с таким статусом должны будут снова пройти медосмотр в течение 9 месяцев, чтобы получить отметку о пригодности или непригодности к службе. Пересмотру также подлежат мужчины от 25 до 55 лет с инвалидностью II и III групп, установленной после 24 февраля 2024 года. Им нужно будет пройти комиссию до конца года. Норма не касается инвалидности, полученной на войне, а также случаев ампутации рук или ног.

Мужчинам за границей для оформления паспорта, загранпаспорта или получении консульских услуг (есть несколько исключений) потребуются учетные документы. Снятые с учета в Украине должны будут в течение 30 дней снова встать на него, при этом гарантируется право на въезд и выезд из страны.

Процедура на этой неделе? Что известно о сроках и когда могут принять закон

За регистрацией обновленного законопроекта последует его включение в повестку дня сессии. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") писал, что наверняка это состоится автоматически с открытием новой сессии. Текущий статус документа – "подан на ознакомление".

Следующим важным этапом станет сокращение сроков подачи альтернативных проектов с 14 до 7 дней, для чего нужно отдельное голосование и поддержка не менее 226 депутатов. Оно может состояться не раньше 6 февраля, и если нардепы одобрят сокращение сроков, то есть шанс начать рассмотрение уже на этой неделе.

Верховная рада уже на этой неделе может проголосовать законопроект о мобилизации в первом чтении (Getty Images)

Должно пройти заседание профильного комитета, который поддержит правительственную либо альтернативную версию (при наличии) – не раньше 6 февраля. Соответственно, вынесение в зал на первое чтение – не раньше 7 февраля.

Если законопроект примут в первом чтении, потребуется голосование за сокращение срока поправок, тоже с 14 до 7 дней. Затем комитет должен рассмотреть правки, не исключено, что не успеет раньше, чем до конца месяца. Если правок будет много, процедура может затянуться, что сдвинет дату голосования во втором чтении. Согласно одному из вероятных, по мнению нардепа, сценариев, закон вряд ли вступит в силу до марта, при том, что он предусматривает переходный период в один месяц.

"Первое чтение в теории может быть и на этой неделе. Будут ли голоса в зале, трудно спрогнозировать. По тому, что я слышу, у многих коллег есть вопросы к законопроекту. Но мы также понимаем, что законопроект о мобилизации необходим. Что касается второго чтения, не думаю, что кто-то вообще может спрогнозировать сроки. Все зависит от количества правок. Может быть условных 10-20, а может быть и тысяча", - рассказал РБК-Украина Егор Чернев.

Собеседник издания в "Слуге народа" подтвердил, что есть планы на вторник проголосовать за сокращение срока внесения альтернативных проектов до семи дней. Соответственно, за основу его могут рассмотреть в парламенте уже 7 февраля. По его оценке, голосов для первого чтения должно хватить.

"Эта версия, конечно, гораздо лучше. В ней учтена часть замечаний депутатов. Там уже есть с чем работать до второго чтения. Хотя предварительно выглядит так, что "Евросолидарность" и "Батькивщина" не будут поддерживать этот документ даже за основу", - отметил он.

По его словам, наиболее дискуссионными выглядят нормы по работе электронного кабинета, ведь далеко не все имеют доступ к интернету. А также - по снятию отсрочки для опекунов людей с III группой инвалидности. Что касается ограничений по блокированию счетов и других прав, то в новой редакции их будут применять по определению суда, а не по решению главы ТЦК. Поэтому у части депутатов предостережения отпали.

Кроме того, в Раде, по данным РБК-Украина, действительно проговаривалось сокращение срока подачи правок между чтениями до 7 дней. Это в том случае, если законопроект будет проголосован за основу. Однако собеседник РБК-Украина в СН сомневается, что решение о сроках будет одобрено в парламенте. Тем более учитывая, что в этот документ нардепы уже собираются внести много поправок.