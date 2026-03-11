ua en ru
Рекордный контракт: ВСУ получат вдвое больше "Мавиков", есть решение по ИИ

12:32 11.03.2026 Ср
2 мин
Закупки каких дронов существенно наращивает Минобороны?
aimg Константин Широкун
Рекордный контракт: ВСУ получат вдвое больше "Мавиков", есть решение по ИИ Фото: ВСУ получат вдвое больше "Мавиков" (Getty Images)

Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов Mavic, Autel и Matrice, также готовятся решения с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Дроны ВСУ массово берут в плен россиян: Федоров раскрыл цифры за зиму

"По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Федоров.

По его словам, речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта.

Отмечается, что такие дроны используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов.

"Уже в феврале поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем. Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где наиболее нужно", - добавил он.

Также министр обороны сообщил, что правительство параллельно работает над альтернативами Mavic с использованием ИИ: уже тестируются решения, которые в ближайшее время будут масштабироваться на фронте.

"В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", - подытожил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО.

