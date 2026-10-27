Рекордные 24 часа работы: Apple выпустила новый MacBook Pro с чипом M6

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Производительность чипа M6 и возможности ИИ

Главной инновацией новинки стал чип M6, содержащий мощный 12-ядерный центральный процессор и 12-ядерный графический модуль .

Разработчики отмечают: благодаря новым нейронным ускорителям в каждом ядре и двойном 16-ядерном движке Neural Engine новый MacBook Pro демонстрирует исключительную скорость в обработке ИИ-задач.

Основные показатели производительности:

Обработка запросов LLM стала до 13 раз быстрее по сравнению с моделями на M1 и на 30 процентов быстрее M5.

Графическая производительность выросла на 30 процентов, предлагая третье поколение трассировки лучей.

Базовая конфигурация включает 16 гигабайт объединенной памяти с возможностью расширения до 32 гигабайт.

Благодаря интеграции с операционной системой macOS 27 и функциям Siri AI, пользователи получают инструменты для работы с текстом, поиска информации и локального запуска больших языковых моделей с сохранением конфиденциальности.

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Дисплей, автономность и новые стандарты связи

Новинка предлагает пользователям яркий экран Liquid Retina XDR с пиковой яркостью до 1600 нит и опциональным нанотекстурным покрытием для уменьшения бликов.

Благодаря энергоэффективности чипа M6 устройство способно работать без подзарядки до 24 часов - это самый длинный показатель в истории компьютеров Mac.

Ноутбук также получил поддержку новейших стандартов связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, улучшенную 12-мегапиксельную камеру Center Stage и аудиосистему с 6 динамиками.

Корпус устройства изготовлен из переработанного алюминия в рамках экологической стратегии компании по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

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Цена и доступность

Новый 14-дюймовый MacBook Pro с M6 доступен в цветах space black и silver.

Оформить предварительный заказ можно начиная с 28 октября, а появление устройств в магазинах ожидается в пятницу, 6 ноября.