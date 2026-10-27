ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новая macOS 27.2 получила скрытую подсказку: Apple готовит сенсорные MacBook

12:18 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Новая macOS 27.2 получила скрытую подсказку: Apple готовит сенсорные MacBook Вышли macOS 27.2 и watchOS 27.2 (изображение: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Apple расширила языковые возможности Siri AI в новых версиях MacOS Golden Gate 27.2 и watchOS 27.2, однако не все пользователи смогут воспользоваться новыми функциями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Support.

Расширение языковых возможностей Siri AI

Благодаря выпуску обновления Siri AI получила поддержку 5 новых языков. Отныне искусственный интеллект понимает:

  • Французский
  • Японский
  • Корейский
  • Португальский
  • Испанский

Со всем тем, в странах ЕС использование Siri AI на базе Apple Intelligence доступно только на компьютерах Mac и гарнитуре Vision Pro.

Для активации разумного ассистента на Mac пользователям в ЕС необходимо установить поддерживаемый системный язык. Полноценный запуск ИИ-помощника на смартфонах iPhone в этом регионе ожидается не раньше 2027 года.

Читайте больше: Рекорд среди сложных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo

Изменения в интерфейсе macOS 27.2 и умные подсказки

Кроме языкового апгрейда, Siri AI научилась лучше запоминать контекст предварительных разговоров и опираться на персональные пользовательские данные.

Приложение Сообщение получило интеллектуальные подсказки, позволяющие в один клик создавать события в Календаре или задания в Напоминаниях непосредственно из чата.

Разработчики также изменили внешний вид регуляторов яркости и громкости.

Так, при настройке через горячие клавиши на клавиатуре индикаторы теперь меняются короткими и четкими шагами вместо плавной полосы.

Кроме того, аналитики обнаружили скрытые элементы интерфейса для сенсорного управления - это указывает на подготовку системы к выходу новых MacBook с сенсорными OLED-экранами.

Обновление watchOS 27.2 для смарт-часов

Специальная версия ПО watchOS 27.2 принесла все языковые улучшения Siri AI и повышенную скорость обработки запросов на умные часы Apple Watch.

Однако для часов в регионе ЕС и материковом Китае функция Siri AI остается полностью заблокированной.

Вместе с релизом операционных систем разработчики также выпустили устранение ошибок и обновление безопасности для всего парка совместимых устройств.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MacBook Apple Гаджеты
Новости
Конотоп на Сумщине четвертые сутки остается без света: какая ситуация в городе
Конотоп на Сумщине четвертые сутки остается без света: какая ситуация в городе
Аналитика
Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток