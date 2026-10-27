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Самое большое обновление в истории: Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном

10:03 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Самое большое обновление в истории: Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном Мир увидел новый компактный флагман от Apple (фото: Apple)
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Apple официально представила новый iPad mini. Устройство оснастили OLED-дисплеем, мощным процессором A20 Pro с поддержкой искусственного интеллекта, а также корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP67.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.

OLED и обновленный дизайн

Новинка стала еще более портативной: толщина корпуса составляет всего 5,4 мм, а покупателям доступны два новых цвета. Благодаря уменьшению рамок на 24% экран увеличился до 8,5 дюйма, сохраняя при этом общие габариты устройства.

Использование технологии Super Retina XDR обеспечивает глубокий черный цвет и пиковую яркость до 1200 нит, что вдвое превышает предыдущее поколение.

Среди ключевых особенностей экрана:

  • Поддержка широкого цветового охвата P3 для максимально точной цветопередачи.
  • Снижение минимальной яркости до 1 нита для комфортного чтения ночью.
  • Наличие опционального нанотекстурного стекла для уменьшения бликов на ярком солнечном свете.

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Чип A20 Pro и ИИ

Аппаратное основание гаджета составляет передовой 2-нанометровый процессор A20 Pro. Семиядерный графический чип с нейронными ускорителями в каждом ядре обеспечивает в 4,5 раза более быструю работу искусственного интеллекта и почти втрое более высокую производительность в трехмерной графике.

Планшет работает под управлением операционной системы iPadOS 27, интегрирующей новое поколение платформы Apple Intelligence и Siri AI.

Система способна анализировать контекст сообщений, документов и фотографий пользователя на устройстве, обеспечивая максимальную конфиденциальность с помощью технологии Private Cloud Compute.

Аудиосистемы, камеры и коммуникации

Для улучшения мультимедийных возможностей iPad mini получил инновационный акустический дисплей со специальными низкочастотными динамиками и скрытыми твиттерами.

Фронтальная камера на 12 Мп теперь расположена на длинной рамке, что делает видеозвонки через FaceTime гораздо более удобными.

Установлен новейший чип беспроводной связи N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Сотовые модели получили модем C2 с поддержкой eSIM и повышенной энергоэффективностью.

Автономность и производительность дополнены поддержкой аксессуаров Apple Pencil Pro и обновленного чехла Smart Folio.

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Цена и старт продаж

Предзаказ на новинку начнется в среду, 28 октября, в 36 странах мира. Первые поставки и появление гаджета в розничных магазинах запланированы на пятницу, 6 ноября.

Базовая стоимость модели с поддержкой Wi-Fi составляет от 699 долларов, в то время как версия с модулем сотовой связи оценена от 849 долларов. Устройство предлагается в конфигурациях с накопителем на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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