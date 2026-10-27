Apple признала дефект iPhone Duo: можно ли бесплатно заменить смартфон
Apple признала наличие проблемы с гибкими дисплеями iPhone Duo после поступления жалоб на повреждение внутренних экранов. В Купертино утверждают, что дефект был обнаружен лишь в небольшом количестве смартфонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac.
На что жалуются пользователи?
Проблема была обнаружена в течение нескольких дней после официального старта продаж устройства.
Владельцы iPhone Duo начали массово делиться фотографиями на тематических форумах и социальных сетях, демонстрируя трещины, появляющиеся четко по центру внутреннего дисплея вдоль шарнирного механизма.
Характерные признаки неисправности:
- Появление механической трещины вдоль центральной линии изгиба.
- Сформирована горизонтальная полоса с яркими или битыми пикселями.
- Выход экрана из строя в течение нескольких часов после распаковки или непосредственно во время первоначальной настройки.
Хотя в сети уже зафиксированы единичные фейковые сообщения, факт наличия реального дефекта подтвержден сервисными обращениями.
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Условия бесплатной замены от Apple
В своем официальном заявлении компания Apple сообщила, что знает о проблеме и активно сотрудничает с клиентами. Для получения нового смартфона вместо поврежденного пользователям не требуется предоплаченная расширенная гарантия AppleCare+.
Владельцам, которые приобрели iPhone Duo из-за мобильных операторов, также рекомендуют обращаться к AppleCare, а не к продавцу.
Некоторые покупатели уже успешно получили новые устройства в фирменных магазинах Apple Store, хотя скорость замены зависит от наличия гаджетов.
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Причины поломки и выводы специалистов
Официальную техническую причину разрушения экрана Apple пока не называет. В то же время специалисты по ремонту с iFixit при разборке девайса обнаружили несколько потенциально уязвимых мест.
В частности, центральная опорная планка шарнира может не полностью втягиваться при закрытии корпуса, что создает избыточное давление на гибкую OLED-панель изнутри.
В настоящее время Купертино не разглашает точное количество проблемных устройств и не объявляла о внесении аппаратных изменений в следующие партии гаджетов.