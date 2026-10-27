163 уязвимости в iPhone и iPad: Apple срочно выпустила iOS 27.2

Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 27.2 и iPadOS 27.2. Новая версия ПО закрывает 163 уязвимости в iPhone и iPad.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Support .

Проблемы в Apple Intelligence, Mail и WebKit

Наибольший блок поправок касается двигателя браузера WebKit (34 записи) и ядра системы (15 уязвимостей).

Исследователи обратили внимание на два критических момента:

Из-за проблем в ИИ Apple Intelligence злоумышленники дистанционно могли получить доступ к конфиденциальным данным пользователя.

Функция "Скрыть мой е-мейл" (Hide My Email), которая должна защищать реальный пользовательский адрес, могла допустить утечку данных в почтовом клиенте Mail.

По данным разработчиков, информации об активном использовании этих уязвимостей хакерами пока нет.

Важной частью обновления стало устранение уязвимостей, которые использовали для джейлбрейка iPhone Duo. Исследователи команды Calif подтвердили, что iOS 27.2 закрывает большинство уязвимостей, из-за которых злоумышленники могли получать доступ к файловой системе устройства.

Для поиска ошибок в коде Apple также привлекала искусственный интеллект. В списке благодарностей компании упомянутые исследователи Anthropic Research и OpenAI, помогавшие проявлять уязвимости.

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Новые возможности iOS 27.2

Кроме исправления ошибок, обновление получило несколько новых функций:

Режим Multiview на iPhone позволяет одновременно просматривать до 4 прямых трансляций по подписке Apple TV.

позволяет одновременно просматривать до 4 прямых трансляций по подписке Apple TV. Пульт Siri Remote второго и третьего поколений отображается в Find My.

Для пользователей, решивших не переходить на новую версию операционной системы, компания подготовила обновление iOS 26.7.2 с основными исправлениями безопасности.

Специалисты призывают установить патч как можно скорее, поскольку публикация списка уязвимостей делает незащищенные устройства потенциальной целью атак.