Рекордное повышение налогов и Patriot для Украины от Нидерландов: новости за 28 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Тем временем Нидерланды объявили о передаче Украине пусковых установок Patriot.

Более детально о том, что произошло в четверг, 28 ноября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский подписал закон о повышении налогов: сколько нужно платить

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.

Как заявил 27 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль, этот закон вступит в силу с 1 декабря.

Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot

Нидерланды предоставили Украине три пусковые установки Patriot в связи с прогнозами, что Украине предстоит тяжелая зима.

"Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", - подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО

Российские войска запустили по Украине почти 200 дронов и ракет во время массированного удара. ПВО сбила больше половины целей.

В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских пленных

В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

Правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению.

Зеленский подписал бюджет-2025: главные показатели на следующий год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.

Документ содержит ряд важных показателей о том, как будут жить украинцы в следующем году.

В МИД отреагировали на решение Трампа назначить спецпредставителя по Украине

Украина позитивно оценивает решение избранного президента США Дональда Трампа номинировать Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине, заявил спикер МИД Георгий Тихий.