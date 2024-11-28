Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
Российские войска запустили по Украине почти 200 дронов и ракет во время массированного удара. ПВО сбила больше половины целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 28 ноября противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.
Сколько дронов и ракет запустили оккупанты
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:
- три зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области;
- 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область;
- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Сколько целей сбила ПВО
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 35 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Кроме того, 62 вражеских беспилотника были локально потеряны.
Массированный удар по Украине
Российские войска продолжают тактику массированных ударов по Украине, целью которых являются атаки на энергетику. Только за ноябрь 2024 оккупанты массированно атаковали дронами и ракетами Украину уже дважды - 17 и 28 ноября.
Сегодня, 28 ноября, удары снова пришлись на объекты энергетики. Например, во Львовской области без света 28 ноября остались больше 500 тысяч абонентов, а на Волыни - больше 200 тысяч.
В большинстве областей введены экстренные отключения света. Отметим, что из-за атаки РФ в Одесской области пострадали трое людей, в Киевской - двое.
Напомним, что еще в сентябре глава МИД Украины Андрей Сибига предупреждал, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой.
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