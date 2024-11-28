В МИД отреагировали на решение Трампа назначить спецпредставителя по Украине
Украина позитивно оценивает решение избранного президента США Дональда Трампа номинировать Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Что касается генерала Келлога, мы приветствуем его номинирование на эту важную миссию", - отметил Тихий.
Он уточнил, что Келлог - не "новый человек" для Украины. Украинское посольство в США поддерживало с ним тесный контакт, в том числе в рамках экспертной дипломатии. С генералом продолжается хороший диалог.
Также с Келлогом неоднократно встречались украинские делегации. В частности, он был среди специальных гостей на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время июльского визита главы государства в США.
"Конечно, мы ждем работу с ним, еще более активную. Ждем взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", - рассказал спикер МИД.
Трамп номинировал Келлога на новую должность
Напомним, еще вчера, 27 ноября, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он номинировал генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине и России.
При этом уже сегодня, 28 ноября, Келлог заверил, что он рассчитывает неустанно трудиться, чтобы обеспечить мир через силу.
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