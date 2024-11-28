Нидерланды предоставили Украине три пусковые установки Patriot в связи с прогнозами, что Украине предстоит тяжелая зима.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", - подчеркнул министр.

По его словам, совместные усилия направлены на то, чтобы остановить российскую агрессию.

"Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру", - отметил Брекельманс.

В ответ на эту угрозу Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot.

Patriot для Украины

Румыния объявила о передаче системы Patriot Украине еще 20 июня. Однако из-за процедур согласования с парламентом и правительством поставки были задержаны и завершились лишь 3 сентября.

Окончательное решение было утверждено президентом Клаусом Йоханнисом 5 сентября. Patriot играет ключевую роль в усилении украинской противовоздушной обороны, особенно против баллистических ракет.

Кроме того, сообщалось, что еще одну систему Patriot предоставят Нидерланды. К этой поставке также присоединится третья страна, которая предпочла сохранить анонимность.

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