RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Рекордная температура и грозовые дожди: где сегодня будет до +29, а где ждать осадки

07:01 07.05.2026 Чт
2 мин
В одном из регионов погода может испортиться, но все равно будет тепло
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 мая (Getty Images)

Сегодня, 7 мая, в Украине сохранится аномально жаркая погода. В некоторых областях температура воздуха достигнет +29 градусов.

Погода в Украине

По ее словам, Украина сейчас является самой жаркой страной Европы. В течение дня температура воздуха составит +22+28 градусов.

На большинстве территории прогнозируется сухая и ясная погода без осадков. Только в западных областях возможны дожди с грозами, тогда как на остальной территории будет сухо.

В западных регионах также ожидается сильный юго-западный ветер, местами до штормовых значений.

По данным Укргидрометцентра, прохладнее всего сегодня будет в южных областях - до +24 градусов.

В северных, центральных и отдельных восточных регионах температура днем повысится до +29 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 7 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не предвидится, максимальная температура составит около +25 градусов, ветер будет порывистым.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в ближайшее время количество дождей с грозами увеличится, а температура воздуха снизится. В то же время в восточной части страны еще сохранится очень теплая погода.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что после аномально теплой для мая погоды в Украине ожидается смена погодных условий.

В ближайшие дни в отдельных регионах весеннее солнце сменится облачностью, пройдут дожди, местами возможны грозы.

Кроме того, специалисты объясняли, имеют ли реальное основание народные приметы о погоде и так называемый "прогноз сурка".

Также сообщалось, что в Карпатах уже несколько дней продолжается масштабный лесной пожар. К его ликвидации привлечены спасатели и местные жители - вместе они тушат огонь в горной местности.

Всего в работах принимают участие более 350 человек, также используется авиация.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода в Киеве