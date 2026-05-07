Рекордна температура та грозові дощі: де сьогодні буде до +29, а де чекати опади

Погода в Україні

За її словами, Україна зараз є найспекотнішою країною Європи. Протягом дня температура повітря становитиме +22+28 градусів.

На більшості території прогнозується суха та ясна погода без опадів. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, тоді як на решті території буде сухо.

У західних регіонах також очікується сильний південно-західний вітер, місцями до штормових значень.

За даними Укргідрометцентру, найпрохолодніше сьогодні буде у південних областях - до +24 градусів.

У північних, центральних та окремих східних регіонах температура вдень підвищиться до +29 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 7 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні опадів не передбачається, максимальна температура становитиме близько +25 градусів, вітер буде рвучким.

Що далі з погодою

За прогнозом синоптика, найближчим часом кількість дощів з грозами збільшиться, а температура повітря знизиться. Водночас у східній частині країни ще утримається дуже тепла погода.