Рекордна температура та грозові дощі: де сьогодні буде до +29, а де чекати опади

Сьогодні, 7 травня, в Україні збережеться аномально спекотна погода. У деяких областях температура повітря сягне +29 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, Україна зараз є найспекотнішою країною Європи. Протягом дня температура повітря становитиме +22+28 градусів.
На більшості території прогнозується суха та ясна погода без опадів. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, тоді як на решті території буде сухо.
У західних регіонах також очікується сильний південно-західний вітер, місцями до штормових значень.
За даними Укргідрометцентру, найпрохолодніше сьогодні буде у південних областях - до +24 градусів.
У північних, центральних та окремих східних регіонах температура вдень підвищиться до +29 градусів.
Фото: карта погоди в Україні на 7 травня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці сьогодні опадів не передбачається, максимальна температура становитиме близько +25 градусів, вітер буде рвучким.
За прогнозом синоптика, найближчим часом кількість дощів з грозами збільшиться, а температура повітря знизиться. Водночас у східній частині країни ще утримається дуже тепла погода.
Загалом у роботах беруть участь понад 350 людей, також використовується авіація.