Рекорд в 1411 уязвимостей: Microsoft выпустила глобальный патч для Windows
Microsoft выпустила масштабный пакет безопасности, устраняющий рекордное количество ошибок в системе Windows. В рамках октябрьского выпуска Patch Tuesday разработчики закрыли 1411 уязвимостей, среди которых 3 уязвимости нулевого дня (zero-day).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.
Стремительный рост количества ошибок: как на это влияет ИИ?
Указанное количество исправлений стало беспрецедентным для технологического гиганта.
Для сравнения, в октябре 2025 года Microsoft выпустила патчи для менее 180 уязвимостей, и тогда это считалось немалым обновлением.
Стремительный рост количества багов наблюдается с середины этого года: 206 в июне, 570 в июле, 400 в августе и 966 в сентябре.
Эксперты объясняют это активным применением ИИ-моделей. Злоумышленники используют ИИ для более быстрого создания хакерских инструментов, тогда как компании с помощью ИИ-алгоритмов оперативно обнаруживают эти "дыры".
Именно такой "проблемный тандем", по словам разработчиков, существенно сокращает цикл выпуска обновлений.
Октябрьский патч закрывает следующие категории угроз:
- Повышение привилегий: 677 уязвимостей.
- Удаленное исполнение кода: 317 уязвимостей.
- Раскрытие информации: 254 уязвимости.
- Отказ в обслуживании (DoS): 73 уязвимости.
- Обход функций безопасности: 40 уязвимостей.
- Спуфинг (подмена данных): 28 уязвимостей.
Кроме того, 70 исправленных ошибок получили статус "критических", а еще 348 багов Microsoft закрыла ранее в этом месяце для продуктов Azure, Mariner и других сервисов.
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Zero-day: какие уязвимости исправили?
Особую опасность представляют три пробела типа zero-day.
Одна из них под кодом CVE-2026-96951 размещена в компоненте Windows Shell. Она позволяет обходить защитные барьеры и получать несанкционированный доступ к системе через сеть - этот пробел хакеры уже активно использовали для атак.
Остальные две уязвимости нулевого дня были публично раскрыты еще до официального выпуска патча:
CVE-2026-108398: пробел во фреймворке .NET, которая позволяет обходить ограничения Windows Defender Application Control и запускать посторонний код без ведома пользователя.
CVE-2026-92707: уязвимость типа "отказ в обслуживании" в библиотеке MessagePack-CSharp.
Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей Windows немедленно проверить наличие обновлений - это можно сделать через системное меню "Параметры" и установить их для защиты ПК от потенциальных атак.