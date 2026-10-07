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Эпицентр кибервойны: Украина вошла в тройку самых атакованных государств в мире

10:07 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Эпицентр кибервойны: Украина вошла в тройку самых атакованных государств в мире Украина стала главной целью хакеров в Европе (фото: Angel Bena)
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Украина остается одной из главных целей глобальных кибератак - Microsoft назвала наше государство среди наиболее атакованных в новом отчете по кибербезопасности.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет техногиганта - Microsoft Digital Defense Report 2026.

Трансформация угроз: всплеск фишинга и рекордные уязвимости

В отчете отмечается, что чаще всего кибератак подвергается государственному сектору.

На государственные учреждения и сервисы пришлось 27 процентов всей активности против 17 процентов в 2025 году. Также значительно возросла доля фишинговых атак - с 7 процентов в 2025 году до 23 процентов в первой половине 2026 года.

В Microsoft отметили и влияние искусственного интеллекта, значительно сокращающего время на реагирование. Благодаря нейросетям злоумышленники могут использовать возможность менее чем через 24 часа после ее обнаружения.

Число публично раскрытых уязвимостей программного обеспечения (CVE) в 2026 году, по прогнозам, достигнет рекордных 72 000.

Вдобавок к этому злоумышленники дольше остаются незамеченными: время между получением доступа и обнаружением или остановкой киберпреступников в 2026 году выросло сразу в нескольких секторах, хотя после обнаружения организации начали реагировать быстрее.

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Эра взаимосвязанных рисков и новые правила киберзащиты

Во вступлении в отчет заместитель руководителя по информационной безопасности Террелл Кокс и заместитель генерального юридического советника Microsoft Майк Е отмечают, что "современный вызов заключается не в нехватке информации, а в растущей сложности цифровой среды".

Киберспециалистам приходится управлять не просто отдельными сетями, а целыми экосистемами, где риски возникают из взаимосвязей между идентичностями, программным обеспечением, облачными платформами и цепями снабжения.

"Компрометация одного элемента цепи доверия приводит к последствиям, выходящим далеко за пределы начальной точки проникновения", - отмечают эксперты.

"Искусственный интеллект коренным образом изменяет физику кибербезопасности, сжимая цикл безопасности от дней до минут и ускоряя разведку, анализ и автоматизацию как для нападающих, так и для защитников", - добавляют они.

В то же время, говорится в отчете, киберпреступность превратилась в зрелую специализированную индустрию, где брокеры доступа, операторы вымогательного ПО и разработчики вредоносных программ действуют как единый слаженный организм.

В этих условиях главной стратегической способностью организаций становится устойчивость – способность предвидеть изменения, понимать зависимости внутри экосистемы, быстро адаптироваться и сохранять непрерывность работы даже под постоянным кибертиском.

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