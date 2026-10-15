Рекорд у 1411 уразливостей: Microsoft випустила глобальний патч для Windows
Microsoft випустила масштабний пакет безпеки, який усуває рекордну кількість помилок у системі Windows. У рамках жовтневого випуску Patch Tuesday розробники закрили 1411 уразливостей, серед яких 3 уразливості нульового дня (zero-day).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft.
Стрімке зростання кількості помилок: як на це впливає ШІ?
Вказана кількість виправлень стала безпрецедентною для технологічного гіганта.
Для порівняння, у жовтні 2025 року Microsoft випустила патчі для менш ніж 180 уразливостей, і тоді це вважалося чималим оновленням.
Стрімке зростання кількості багів спостерігається з середини цього року: 206 у червні, 570 у липні, 400 у серпні та 966 у вересні.
Експерти пояснюють це активним застосуванням ШІ-моделей. Зловмисники використовують ШІ для швидшого створення хакерських інструментів, тоді як компанії за допомогою ШІ-алгоритмів оперативно виявляють ці "дірки".
Саме такий "проблемний тандем", за словами розробників, істотно скорочує цикл випуску оновлень.
Жовтневий патч закриває такі категорії загроз:
- Підвищення привілеїв: 677 уразливостей.
- Віддалене виконання коду: 317 уразливостей.
- Розкриття інформації: 254 вразливості.
- Відмова в обслуговуванні (DoS): 73 уразливості.
- Обхід функцій безпеки: 40 уразливостей.
- Спуфінг (підміна даних): 28 уразливостей.
Крім того, 70 виправлених помилок отримали статус "критичних", а ще 348 багів Microsoft закрила раніше цього місяця для продуктів Azure, Mariner та інших сервісів.
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Zero-day: які вразливості виправили?
Особливу небезпеку становлять три прогалини типу zero-day.
Одна з них, під кодом CVE-2026-96951, розміщена у компоненті Windows Shell. Вона дозволяє обходити захисні бар'єри та отримувати несанкціонований доступ до системи через мережу - цю прогалину хакери вже активно використовували для атак.
Інші дві уразливості нульового дня були публічно розкриті ще до офіційного випуску патча:
CVE-2026-108398: прогалина в фреймворку .NET, яка дозволяє обходити обмеження Windows Defender Application Control і запускати сторонній код без відома користувача.
CVE-2026-92707: вразливість типу "відмова в обслуговуванні" у бібліотеці MessagePack-CSharp.
Фахівці з кібербезпеки закликають користувачів Windows негайно перевірити наявність оновлень - це можна зробити через системне меню "Параметри" - та встановити їх для захисту ПК від потенційних атак.