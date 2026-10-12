Критический дедлайн Windows: какие ПК навсегда потеряют обновление в 2027 году

В 2027 году Microsoft проведет ротацию сертификатов безопасности для Windows Update. Компьютеры, на которых не будут установлены новые файлы авторизации, полностью потеряют способность получать патчи безопасности и новые функции.

Почему меняются сертификаты и дедлайны?

Актуальные сертификаты безопасности, с помощью которых компьютеры подтверждают связь с легитимными серверами обновлений Microsoft, окончательно утратят силу в мае и июне 2027 года.

Уведомление об этом появилось во внутреннем центре уведомлений компании.

Предельные даты зависят от редакции операционной системы:

Для Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows 10 Enterprise 2019 LTSC дедлайн наступает 17 мая 2027 года.

дедлайн наступает 17 мая 2027 года. Для остальных поддерживаемых версий Windows 10 и предыдущих выпусков Windows 11 критическая дата 19 июня 2027 года;

Более новые сборки, такие как Windows 11 25H2, уже содержат необходимые компоненты "из коробки" и не требуют дополнительных действий.

Большинству рядовых пользователей не придется делать ничего сложного, поскольку новые сертификаты автоматически поступают с регулярными кумулятивными апдейтами.

Однако незащищенными окажутся устройства, которые месяцами не подключались к интернету или работают на устаревших версиях ОС.

Читайте также: Запрет кибератак и ядерного оружия: Microsoft приняла жесткие правила для ИИ

Главная проблема пользователей Windows 10 без ESU

Наибольшее новшество коснется владельцев компьютеров под управлением Windows 10.

Поскольку стандартная поддержка этой ОС завершилась в октябре 2025 года, ПК, не переведенные на платную программу расширенных обновлений безопасности (ESU), уже давно не получают никаких патчей безопасности.

Если пользователь не подключит систему к ESU и не будет устанавливать текущие пакеты до июня 2027 года, Windows Update навсегда прекратит отправлять какие-либо файлы на такой компьютер.

Участники программы ESU или успеющие оформить подписку к указанному сроку получат необходимые обновления вместе с очередными кумулятивными пакетами.

Как проверить свой компьютер?

Чтобы узнать точную версию ОС и наличие свежих патчей, достаточно воспользоваться простой встроенной командой:

Нажмите комбинацию клавиш для поиска в панели задач, введите команду Winver и нажмите Enter.

В открывшемся окне проверьте номер сборки вашей ОС.

В разделе настроек проверьте историю обновлений - для безопасности на ПК должны быть установлены июльские (или более новые) пакеты обновлений за 2026 год.

Если система не загружает нужные файлы автоматически, Microsoft рекомендует использовать официальный каталог Microsoft Update для ручной установки.

Для бизнес-устройств, обновляемых через локальные серверы WSUS, изменения произойдут автоматически и не требуют вмешательства администраторов.