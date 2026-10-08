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Microsoft выпустила ПК по цене авто: для кого создали Surface Ultra

10:22 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Microsoft выпустила ПК по цене авто: для кого создали Surface Ultra Microsoft создала ноутбук с мощностью RTX 5070 (фото: Simon Ray)
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В ходе презентации Windows and Surface компания Microsoft раскрыла новые детали об интеграции ИИ-агентов в ПК и анонсировала мощное железо. Главными новинками стали обновление Copilot и флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Windows.

Глубокая интеграция ИИ и обновления Copilot

Microsoft стремится не уступить позиции в сфере персональных ИИ-систем на фоне стремительного роста числа конкурентов.

Ключевое новшество коснется сервиса Copilot, который с согласия пользователя сможет выполнять действия непосредственно с локальными файлами на ПК.

Система будет совмещать локальные вычисления с облачными мощностями для сложных задач.

Существенные изменения претерпевает и обычный поиск в панели задач Windows. Уже осенью пользователи получат возможность выполнять тысячи быстрых действий через поисковую строку.

Среди ключевых возможностей обновленного поиска выделяют

  • включение темного режима и настройка громкости;
  • создание скриншотов в несколько кликов;
  • отправка текстовых сообщений;
  • получение ответов на вопросы в формате чат-бота;
  • генерация собственных приложений и виджетов

Для упрощения работы с автономными помощниками добавят инструмент Get Started.

Благодаря ему пользователи смогут запускать посторонние агенты, например Portable Computer или Muse, непосредственно в системе. При этом иконка ассистента Copilot получила визуальное лицо.

Несмотря на гарантии безопасности от разработчиков, глубокая интеграция ИИ в систему уже вызывает оговорки у пользователей, опасающихся за конфиденциальность собственных файлов после предыдущих скандальных функций.

Характеристики и возможности Surface Laptop Ultra

Главной аппаратной новинкой вечера стал Surface Laptop Ultra, который разработчики анонсировали ранее в этом году. Устройство ориентировано на разработчиков и создателей контента, а в его презентации принял участие глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Ноутбук позиционируют как прямого конкурента MacBook Pro.

Он получил 15-дюймовый mini-LED-дисплей с яркостью до 2000 нит и соотношением сторон 3:2. Трекпад устройства стал на 30 процентов больше модели седьмого поколения. Вес устройства составляет менее 2 килограммов, а толщина – до 18 миллиметров.

Устройство работает на новом процессоре NVIDIA RTX Spark с 20 ядрами CPU и нейромодулем для ИИ-задач. Графическая система, сравнимая по мощности с видеокартой GeForce RTX 5070, поддерживает трассировку лучей, DLSS и NVIDIA Reflex.

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Спецификации и особенности новинки:

  • поддержка до 128 гигабайт объединенной памяти;
  • в 2,5 раза больше теплоемкость по сравнению с предшественником;
  • энергопотребление системы не превышает 80 ватт;
  • наличие разъемов USB-A, USB-C, HDMI, SD-карты и порта 3,5 миллиметра;
  • магнитная зарядка через стандартный порт USB-C;
  • модульный заменяемый накопитель SSD и высокая ремонтопригодность.

Цена и доступность новинок

Базовая версия Surface Laptop Ultra обойдется в 2599 долларов. Предварительные заказы уже открыты, а официальный старт продаж запланирован на 16 октября.

Кроме ноутбука, компания раскрыла стоимость компактного ПК Surface RTX Spark Dev Box, созданного для сложных ИИ-вычислений. Его цена стартует от 5999 долларов.

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