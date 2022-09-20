"Референдумы" оккупантов. Зачем это Путину и как реагирует Украина

Российская Федерация внезапно решила ускорить незаконную аннексию украинских территорий и объявила "референдумы", которые начнутся уже на этой неделе. Таким образом, эскалация военного конфликта заходит на новый виток.

РБК-Украина собрало все, что известно о запланированных "референдумах", и реакции украинской стороны.

Срочные "референдумы"

Оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" в течение двух дней приняли спешное решение о проведении "референдумов". Лишь вчера поступили обращения "общественных палат" к главарям Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а уже сегодня были объявлены конкретные даты.

Согласно планам, "референдумы" пройдут с 23 по 27 сентября. Один из представителей оккупантов в Луганске Денис Мирошниченко объяснил пять дней голосования якобы обеспечением права на участие в голосовании и безопасностью тех, кто примет в нем участие. Жителям неподконтрольных территорий зададут следующий вопрос: "Вы за вхождение "ЛНР" состав России на правах субъекта России?".

Инициативу луганских оккупантов ожидаемо подхватили представители "ДНР". Главарь Денис Пушилин даже выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину.

"Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам "референдума", в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении "Донецкой народной республики" в состав Российской Федерации", - заявил он, назвав будущее "присоединение" якобы восстановлением исторической справедливости.

Кроме того, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо уже анонсировал псевореферендум на эти же даты, а в оккупированной части Запорожской области будут рассматривать варианты "дистанционного голосования", вероятно, тоже 23-27 сентября.

Примечательно, что после "референдума" неподконтрольную Украине часть Запорожской области хотят переименовать в "Запорожский край". А на фейковое голосование вынесут вопрос о выходе из состава Украины, образования "государства" и вхождения в состав страны-агрессора.

Сегодня также стало известно, что работу "участков" организует Центральная избирательная комиссия РФ.

Что говорят в России

Еще полторы недели назад российское издание "Медуза" писало, что Путин якобы поставил на паузу вопрос "референдумов" на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге и востоке. Но скорее всего по этой же причине российские власти решили активизироваться.

И если вчера на уровне Государственной думы РФ звучали осторожные слова о голосовании не поздней осенью, то уже сегодня начали поступать заявления из высших эшелонов власти. Как отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, продвижение украинских войск после "присоединения" территорий к России будет расцениваться как открытое нападение.

"Они ("референдумы", - ред.) полностью изменяют вектор развития России на десятилетие. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", - заявил он.

А министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что "народы соответствующих территорий" якобы имеют право на самоопределение.

"Мы с самого начала "специальной военной операции" и в предшествующий ей период говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", - заявил он российскому телевидению.

Сегодня "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле написала о том, что спешка с "референдумами" связана с желанием России объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение. В частности, у Путина есть настрой сделать все очень быстро и он даже не пытается создать иллюзию легитимности. И это свидетельствует о выходе на первый план так называемой партии войны.

Помимо Медведева намерения Путина поддерживают в руководстве правящей партии "Единая Россия", а также глава Росгвардии Виктор Золотов.

По данным российских СМИ, Владимир Путин сегодня может сделать заявление по поводу "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Предположительно, может выступить и министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: Владимир Путин и Сергей Шойгу сегодня могут сделать заявление по "референдумам" (kremlin.ru)

Что говорят в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Россия угрозами провести "референдумы" и мобилизацию подчеркивает, что умеет воевать только с детьми и мирными жителями.

"Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он в своем Telegram.

Его советник Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина отметил, что на данном этапе войны очередные "пропагандистские идеи" россиян не играют никакой роли.

"И не меняют сути войны. Мы применяем весь арсенал для контрнаступления и нас не беспокоят те или иные "крики" русской элиты. Сами россияне видят в этом… ассиметричный ответ на контрнаступление. Но не на поле боя, а именно в своей классике - "сейчас мы начнем". Так вот, по сути. Россияне уже используют весь арсенал оружия и уже проводят мобилизацию. С военной точки зрения ничего не меняется", - рассказал он.

Он также заверил, что с юридической точки зрения любые инициативы россиян на оккупированных территориях никчемны, а "референдумы" - это шоу для внутреннего потребления, чтобы отвлечь от провалов войны в Украине. Кроме того, в Кремле пытаются создать иллюзию результата и зафиксировать в телевизоре новый территориальный статус-кво, хотя полностью не контролируют ни один из оккупированных регионов.

"Для Украины, еще раз подчеркну, эта известная склонность россиян к играм в политические наперстки не меняет ничего. Херсон, Крым, Донецк и Луганск - были и остаются украинскими по международному праву. Соответственно мы продолжим деоккупировать эти территории военным способом, какой бы флаг там не был вывешен", - добавил советник главы Офиса президента.

Кроме того, Подоляк сомневается, что псевдоголосование сможет остановить HIMARS и Вооруженные силы Украины на пути уничтожения оккупантов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже придерживается того, что "референдумы" и мобилизация ничего не изменят. Он настаивает на том, что Россия как была, так и останется агрессором, а Украина вопреки политике противника продолжит освобождать земли.

Фото: Дмитрий Кулеба уверен, что "референдумы" ничего не изменят (Виталий Носач/РБК-Украина)

Свою точку зрения по этому вопросу высказал и начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он считает, что фейковые референдумы на скорую руку - это единственное что остается россиянам, поскольку на поле боя они проигрывают. А дальше последуют две вещи.

"Первое - это попытка все-таки закрепить эти территории так как есть на сейчас, чтобы линия проходила по линии фронта. И второе - это даст возможность при дальнейшей оккупации наших областей, которые временно деоккупированы, признать якобы нападение Украины на России, и тогда будет объявлена война, и они смогут провести принудительную мобилизацию", - подчеркнул Гайдай.

Тем временем в Министерстве обороны инициативу россиян сравнивают с аншлюсом Австрии гитлеровской Германией в 1938 году.

"Русисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", - говорится в заявлении министерства.

Ответственность за участие и организацию

Отметим, еще в начале сентября украинские власти напомнили жителям оккупированных территорий, что голосование на таких "референдумах" повлечет за собой уголовную ответственность.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина рассказала, что итоги таких голосований не будут иметь никакого юридического значения.

"Мы будем требовать дальнейшего усиления международных санкций против России. А наша армия продолжит свою работу. Наши Вооруженные силы ответят на все эти "референдумы", - отметила она.

Вице-премьер также призывает жителей в оккупации проигнорировать псевдоголосование 23-27 сентября и не поддаваться на шантаж.

"Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ - это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - говорит Верещук.

А что касается самих "избирателей", то их действия могут попасть под статью "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а это лишение свободы сроком до 5 лет.

Запоздалый ответ РФ и возможный транзит власти

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина соглашается с тем, что внезапное решение провести "референдумы" - это запоздалая реакция Москвы на успешное контрнаступление украинских войск. В комментарии РБК-Украина она подчеркнула, что противник любой ценой пытается остановить дальнейшее освобождение захваченных территорий.

По ее мнению, российские власти испугались, что за быстрым продвижением ВСУ в Харьковской области может последовать деоккупация Луганской.

"Это стало ключевым триггером. Россиянам нужна передышка, они понимают, что не удержат эти территории. А им нужно это сделать если не военными, то политическими методами", - отметила Золкина.

Она также уверена, что после "зерновой сделки" Россия пытается затянуть Украину и Запад в переговорный процесс, давит на Киев, чтобы остановить контрнаступление, а на его западных союзников - чтобы ослабить военную поддержку и помешать ужесточению санкций. Российская сторона не рассматривает вывод войск с занимаемых территорий и после того, как объявит аннексию, могут быть несколько вариантов.

"Во-первых, Россия может разместить там ядерное оружие, чтобы и дальше угрожать ухудшением ситуации в сфере безопасности. Во-вторых, объявить частичную мобилизацию, поскольку все, что было до этого - "тихая" мобилизация и переброска наемников - не сработало", - добавила Золкина.

Россия попытается зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения и может обещать не двигаться дальше. Однако украинская сторона, по ее словам, не согласится на любые компромиссы, а Запад ее только поддержит.

Основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский на телемарафоне заявил, что спешное решение о "референдумах" означает подготовку возможного транзита власти в России уже в следующем году. Поскольку Путин дискредитировал группу влияния, которая представляет военных, а группа ФСБ, наоборот, усилила позиция.

"Дедушку-диктатора они не могут убрать… Его можно убрать либо в гроб, либо на повышение. На повышение - это сделать из него икону, генсека союзного государства. А сейчас позиции Путина очень слабы. (Глава Чечни, - ред.) Кадыров чуть ли не указывает, когда его должен принять Путин", - считает правозащитник.