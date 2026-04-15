МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру: где создадут экзаменационные центры

19:52 15.04.2026 Ср
Регистрация на экзамены стартует уже через неделю
МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру: где создадут экзаменационные центры

В Украине определили, где именно будут проходить ключевые вступительные экзамены в аспирантуру. Министерство образования и науки Украины утвердило перечень населенных пунктов, в которых создадут экзаменационные центры для сдачи ЕВЭ и ЕВВ.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Читайте также: Зарплата вырастет на 300%: в Украине запускают проектную аспирантуру с новым финансированием

Речь идет о едином вступительном экзамене и едином вступительном испытании по методологии научных исследований, необходимых для поступления на обучение для получения степени доктора философии и доктора искусства.

Как уточнили в МОН, основная сессия тестирования состоится в 21 области Украины. Для этого обустроят экзаменационные центры в 27 городах, преимущественно в областных центрах, а также в Киеве.

Важные даты

Регистрация на участие во вступительных экзаменах начнется уже 23 апреля и продлится до 14 мая. Будущие абитуриенты смогут подать документы через приемные комиссии высших учебных заведений - как лично, так и дистанционно.

В то же время для тех, кто не успеет зарегистрироваться в определенные сроки, предусмотрен дополнительный период - с 26 по 28 мая.

После регистрации участники получат экзаменационные листки, содержащие данные для входа в персональный кабинет. Именно там до 19 июня будет обнародована информация о дате, времени и месте проведения тестирования.

Таким образом, поступающие в аспирантуру смогут заранее узнать все детали экзаменов и подготовиться к их сдаче.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Абитуриенты должны обязательно сдавать ЕВЭ, который включает два блока - тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранный язык.

Также мы писали о том, как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны для этого.

Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта