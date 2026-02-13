Регистрация на "детские" выплаты онлайн: в Кабмине сделали важное заявление

Что предшествовало

Ранее мы писали, что Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Кроме того, ранее РБК-Украина объясняло, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

Кроме того, мы рассказывали о помощи семьям в Киеве - кто и при каких условиях имеет право получить 7 500 гривен на ребенка.

Также сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине повысили детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года. Для детей, которым по состоянию на эту дату не будет года, положены ежемесячные фиксированные выплаты.

Добавим, что украинское правительство планирует запустить программу "еСадок". Она предусматривает ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые будут финансироваться местными бюджетами.