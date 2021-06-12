Реанімація Еріксена, перше скасування голу VAR і розгром Росії: підсумки другого дня Євро-2020

Уельс - Швейцарія 1:1

Мур, 74 - Эмболо, 49

Швейцарці з початку поєдинку заволоділи ініціативою і під кінець першого тайму повинні були відкривати рахунок у матчі. Але удар Сеферовича з забійної позиції припав значно вище через не дуже вдалу знижку Емболо. Але вже на старті другої половини Емболо виправився. Після подачі з кутового форвард головою відправив м'яч у сітку-1: 0.

Далі швейцарці стали грати на утримання і поплатилися. На 74-й хвилині валлійці подали в штрафну після розіграшу кутового, де 196 - сантиметровий Мур виявився один і головою пробив кіпера швейцарців-1:1.

Під кінець зустрічі Швейцарія могла вирвати перемогу. Гавранович, який тільки вийшов на поле, першим дотиком відправив м'яч у сітку воріт Уельсу. Швейцарці вже встигли відсвяткувати, але втрутився VAR і справедливо скасував гол через офсайд. У підсумку нічия 1: 1, яка явно засмутила Швейцарію і обрадувала Уельс.

Нагадаємо, вчора був зіграний ще один матч групи А. в матчі-відкритті Євро-2020 Італія розбила Туреччину 3:0. Таким чином, після першого туру розклад сил у групі такий:

Італія-3 очки

Уельс - 1

Швейцарія - 1

Туреччина-0

Жах у Копенгагені

Данія-Фінляндія 0:1

Похьянпало, 60

Футбольна складова скандинавського дербі між Данією і Фінляндією пішла на другий план. На 43-й хвилині на полі стадіону в Копенгагені впав лідер датчан Крістіан Еріксен. Ніякого контакту або боротьби перед цим не було. Епізод стався в протилежному кутку від датської лави запасних, тому медики змогли добігти і почати надавати першу допомогу Еріксену через майже півтори хвилини.

https://www.rbc.ua/ukr/news/match-danii-finlyandii-prervali-eriksenu-1623517266.html

Те, що ситуація вкрай серйозна, свідчило використання дефібрилятора, який застосовується при зупинці серця. У цей час данські футболісти взяли в кільце Еріксена і медиків, не даючи камерам і глядачам побачити, що ж там відбувається, а капітан Данії Кьяер і кіпер Шмейхель втішали біля кромки поля дружину Крістіана. Еріксена в кисневій масці і за ширмою відвезли зі стадіону через 15 хвилин після інциденту.

Пізніше в УЄФА повідомили, що стан лідера данської збірної стабілізувався. Сам поєдинок призупинили. Спершу очікувалося, що матч буде дограний завтра, проте футболісти повторно вийшли на поле сьогодні вже о 21:30 за Києвом. Сам Еріксен вже самостійно дихає і може розмовляти.

Що стосується самого поєдинку, то до інциденту з Еріксеном Данія домінувала в матчі, і до середини першої половини мала кілька хороших моментів, щоб відзначитися. Але то відмінна гра фінського кіпера Градецкі, то неточність данців не дозволила розмочити рахунок.

Після відновлення матчу данці виглядали явно не в кращому психологічному стані. У підсумку на 60-й хвилині Шмейхель не зміг впоратися з ударом від Похьянпало. М'яч летів прямо в данського кіпера, але той відбити його не зміг - 0:1 на користь фінів. А потім гравці Данії не змогли реалізувати пенальті. На 73-й хвилині удар Хойберга з точки взяв Градецькі. У підсумку мінімальна перемога Фінляндії в дебютному матчі на чемпіонатах Європи.

Бельгія-Росія 2:0

Лукаку, 10, 88, Менье, 34

Перед початком матчу гравці російської збірної не підтримали акцію Black Lives Matter, в той час як судді і гравці Бельгії схилили коліно.

Що стосується самого поєдинку, то вже на старті матчу бельгійці довели, що не дарма займають першу сходинку в рейтингу ФІФА. На 10 - й хвилині захисники Росії незграбно намагалися вибити м'яч, який відрикошетив до Лукака, який відправив м'яч у сітку-1:0. Ближче до кінця першої половини бельгійці перевагу подвоїли - результативний удар на рахунку Меньє. У другій половині довів рахунок до розгрому Лукаку - 3:0.

У підсумку Бельгія очолила групу B, Фінляндія - друга, Данія - третя, Росія - займає останнє місце.