Матч Данія - Фінляндія відновлять о 21:30. Його зупиняли через реанімацію Еріксена

Матч Данія - Фінляндія На Євро-2020 відновлять о 21:30 за київським часом. Його зупиняли через реанімацію півзахисника данців Крістіана Еріксена.

Відзначається, що стан півзахисника стабільний і він залишається в лікарні для подальшого обстеження. Гру ж вирішили відновити на прохання обох команд.

Останні чотири хвилини першого тайму будуть дограні, після чого піде 5-хвилинна перерва і потім вже другий тайм.